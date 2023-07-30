Ни один помидор в банке не лопнет: один простой лайфхак перед консервацией сохранит их целыми

Придерживайтесь инструкции и консервируйте с удовольствием!

Летний сезон помидор в разгаре. Каждый кулинар старается заготовить баночку — вторую своих любимых помидор на зиму.

Этот приятный и полезный процесс портит одно: лопающиеся помидоры в банке. Оказывается, этого можно избежать. Как — расскажем вместе с Uaportal.

Что делать, чтобы помидоры не лопались

Всегда выбирайте для консервации свежие помидоры небольшого размера. Они должны быть жесткими, упругими и без признаков вмешательства вредителей или гнили. При этом сорт помидор не имеет значения.

Для избежания разрыва кожицы с помощью зубочистки в области "попки" каждого помидора сделайте проколы. Это поможет снизить давление внутреннего газа во время закрытия банки и предотвратить рассыпание плодов.

Одним из важнейших шагов консервации помидор является правильный способ заливки маринада. Всегда сливайте горячий маринад постепенно, чтобы избежать резкого термического воздействия. В качестве профилактики также можно предварительно постепенно ошпарить помидоры кипятком.

Во время консервации добавьте в банку с помидорами сверху листики хрена. Считается, что они защитят плоды от разрывов и сохранят их целиком и упругими во время процесса консервации.

С этими советами ваши соленые помидоры будут вкусными и целыми до самого момента их открытия. Готовьте правильно и с удовольствием!