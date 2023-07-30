Ни один помидор в банке не лопнет: один простой лайфхак перед консервацией сохранит их целыми
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Придерживайтесь инструкции и консервируйте с удовольствием!
Летний сезон помидор в разгаре. Каждый кулинар старается заготовить баночку — вторую своих любимых помидор на зиму.
Этот приятный и полезный процесс портит одно: лопающиеся помидоры в банке. Оказывается, этого можно избежать. Как — расскажем вместе с Uaportal.
Что делать, чтобы помидоры не лопались
Всегда выбирайте для консервации свежие помидоры небольшого размера. Они должны быть жесткими, упругими и без признаков вмешательства вредителей или гнили. При этом сорт помидор не имеет значения.
Для избежания разрыва кожицы с помощью зубочистки в области "попки" каждого помидора сделайте проколы. Это поможет снизить давление внутреннего газа во время закрытия банки и предотвратить рассыпание плодов.
Одним из важнейших шагов консервации помидор является правильный способ заливки маринада. Всегда сливайте горячий маринад постепенно, чтобы избежать резкого термического воздействия. В качестве профилактики также можно предварительно постепенно ошпарить помидоры кипятком.
Во время консервации добавьте в банку с помидорами сверху листики хрена. Считается, что они защитят плоды от разрывов и сохранят их целиком и упругими во время процесса консервации.
С этими советами ваши соленые помидоры будут вкусными и целыми до самого момента их открытия. Готовьте правильно и с удовольствием!