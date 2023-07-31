Зачем смазывать яйца подсолнечным маслом: близкие удивятся, но потом оценят

Один лайфхак поможет справиться с давней проблемой

Куриные яйца – незаменимый продукт на кухне. Их можно есть как самостоятельное блюдо, а также яйца – обязательный ингредиент домашней выпечки и многих блюд.

К сожалению, куриные яйца сейчас недешевы и потому каждый кулинар пытается продлить их срок хранения. Как это сделать, расскажем вместе с Ukr.Media.

Как продлить свежесть яиц

Опытные кулинары после покупки яиц смазывают их скорлупу растительным маслом. Только после проведения этой процедуры они отправляют продукт на хранение в холодильник.

Как это помогает хранить яйца? Дело в том, что тонкая масляная пленочка защищает яйца от быстрой потери качества. Другими словами, смазка скорлупы маслом – гарантия того, что куриные яйца будут сохранять свежесть достаточно долго.

Как правильно смазать яйца

Вам не нужно будет большое количество масла – на поверхности яйца достаточно тонкого, но сплошного слоя. Добиться нужного результата помогает использование кулинарной кисточки.

Если вы правильно нанесете масло на яйца, они будут оставаться свежими в течение довольно длительного времени. Оболочка точно не даст продукту протухнуть в течение ближайших нескольких недель.

Храните яйца правильно и готовьте из них невероятно вкусные блюда! Это легко и не составляет большого труда.