Секретный ингредиент сделает пюре сказочным: что добавить в картофель

Раскрываем секреты идеального вкуса пюре

Приготовить вкусное пюре не так просто, как может показаться поначалу. Например, турецкие повара не кладут туда сливочное масло – у них есть свои секреты приготовления. Но и у украинских кулинаров есть свои секреты.

О советах по приготовлению вкуснейшего картофельного пюре рассказали на Ukr.Media. В частности, об одном простом продукте, который коренным образом изменит вкус гарнира.

Правила приготовления пюре

Для вкусного картофельного пюре не нужно использовать "старый" картофель — он придаст блюду сладковатый привкус. Добавлять соль и перец лучше всего в процессе варки, а не на этапе разминания, как многие привыкли. Если слить воду после варки картофеля не полностью, тогда пюре получится вкуснее.

Не стоит пользоваться блендером или миксером – они испортят пюре, сделают его клейким. Основные ингредиенты, которые следует добавить в пюре – молоко и сливочное масло. Картофель не любит сливок, масла, яиц или сметаны.

Неожиданный ароматный ингредиент

Повара рекомендуют добавлять в блюдо запеченный чеснок. Он придает гарниру невероятный аромат.

Запечь его совсем не сложно – достаточно головку чеснока завернуть в фольгу и убрать в духовку. Он успеет испечься, пока варится картофель.

Затем просто выжимаем запеченный чеснок в картофель и переминаем все в пюре с молоком и маслом.

Для большей легкости можно в конце сбить пюре венчиком. Также мы рассказывали, как вкусно сварить гороховую кашу.