Мама Клопотенко рекомендует: без такой маринованной свеклы не обойдется ни один борщ

Настоящая украинская закуска

Если вы уже пробовали мариновать помидоры, закрыли хрустящие огурцы, то самое время осваивать новые рецепты. Вы знали, что свеклу тоже можно законсервировать?

Особенно вкусно получается хранить свеклу по рецепту мамы шеф-повара Евгения Клопотенко. Такую закуску можно потом класть в салаты и борщ, добавлять в сэндвичи. Хотя свеклу можно мариновать разными способами, лучше это сделать целиком – потом можно нарезать, как вам захочется. Поэтому для этого рецепта берите мелкую свеклу, которая легко поместится в банку. Попробуем?

Как приготовить маринованную свеклу

Ингредиенты:

5 кг свеклы;

6 горошин душистого перца;

6 перцев горошком;

3 лавровых листа;

2 л воды;

4 ст.л. соли;

2 ст.л. сахара;

4 ст.л. уксуса 9%.

Способ приготовления:

Свеклу помойте, положите в кастрюлю, залейте водой и варите 50 минут. Готовую свеклу извлеките из воды, охладите и очистите от кожуры. Простерилизуйте банки и крышки удобным способом. Разложите свеклу по банкам, добавьте в каждый лавровый лист, 2 горошины душистого перца и 2 перца горошком. Для приготовления маринада налейте кастрюлю в воду, добавьте соль, сахар и уксус. Дайте закипеть, проварите 2 минуты и разлейте по банкам. Накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю с тканью на дне и залейте в нее воду до середины банки или по плечики. Доведите воду до кипения, убавьте огонь и стерилизуйте банки 20 минут. Банки закрутите, переверните и оставьте в день.

При хранении маринованной свеклы соблюдайте определенные правила. Так вы сбережете любимую закуску на долгое время.