Всего несколько капель – и будете знать правду: как определить некачественное масло

Надо только перемешать и наблюдать

Мы рассказывали, как за секунду определить, качественные или некачественные у вас макароны. Теперь делимся способами установки качества растительного масла.

Для того чтобы проверить продукт, понадобится обычный йод. Об этом необычном способе рассказали на Ukr.Media.

Производителей пищевых продуктов – множество. И конечно, не все из них соблюдают требования законодательства, норм изготовления, а также, к сожалению, не все используют качественное сырье. Вредные примеси можно легко обнаружить даже в растительном масле. Хорошо, что проверить это и убедиться в качестве продукта можно в домашних условиях, используя простой способ.

Есть одна простая хитрость, которая поможет установить истину, если есть вопросы по качеству растительного масла. Понадобится обычный йод и небольшой стакан. В емкость переливаем чуть-чуть растительного масла, а сверху добавляем несколько капель аптечного средства.

Если вы после перемешивания заметили, что йод пошел ко дну и начал расслаиваться, следует насторожиться. Это может означать, что в продукте могут быть примеси сомнительного качества.

Использование такого масла окажет негативное влияние на приготовление пищи. Также мы рассказывали об одной опасной добавке к консервации, которую многие до сих пор кладут в консервацию.