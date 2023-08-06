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Медовые моченые яблоки на дому: проверенный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусная заготовка на зиму
Очень вкусная заготовка на зиму. Фото Колежанка

По этому рецепту яблоки получаются очень вкусными, с четкими медовыми нотками

Мы рассказывали, как закрыть на зиму квашеные огурцы — те, которые по вкусу, как из бочки. Но квасить можно не только огурцы. Популярен такой способ заготовки яблок.

Квашенные яблоки, или, как их еще называют, моченые – яблоки, приготовленные способом молочнокислого брожения. Рецептом поделились на портале "Колижанка".

Ингредиенты:

  • яблоки (твердые сорта)
  • холодная вода — 5 литров
  • соль — 100 г
  • мед — 200 г
  • сахар — 200 г
  • Положить в каждую банку:
  • корица — палочка
  • гвоздика – 2-3 шт.
  • перец горошком – 5 шт.

Способ приготовления:

  1. Яблоки складываем в чистые банки, стараясь подобрать плоды так, чтобы их влезло как можно больше. Все остающиеся пустоты заполняем половинками. Если яблоки велики, то их можно все порезать пополам.
  2. В каждую банку добавляем палочку корицы, 2 гвоздички, перец. Параллельно можно заняться рассолом.
  3. В 5 литрах обычной холодной воды разводим 200 г меда, 200 г сахара и 100 г соли. Хорошо все перемешиваем – должен получиться однородный раствор.
  4. Этим рассолом заливаем яблоки. Накрываем банки пластиковыми крышками и оставляем их на кухне на 4 дня.
  5. Затем переносим банки на холодный балкон или в подвал. Яблоки должны простоять хотя бы месяц.

Если в процессе хранения вы заметили, что уменьшилось рассол, долейте немного сладкой воды. Если рассол слегка помутнел – это нормально. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные пьяные помидоры.

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#Рецепт #Яблоки #Консервация #консервация на зиму