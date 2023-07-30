Огурчики как из бочки: без уксуса, кипятка и мрака

Огурцы получаются хрустящие, соленые и невероятно вкусные

Активно идет сезон заготовки на зиму овощей. Мы рассказывали, зачем кулинары добавляют к огурцам в банки дубовые листья. Теперь делимся интересным рецептом консервации. Он не нуждается в уксусах и заливке овощей кипятком.

На портале "Колижанка" рассказали, как закрыть огурцы на зиму холодным методом. Овощи получаются хрустящие и ароматные — просто как из бочки.

Ингредиенты:

огурцы;

зелень для консервации;

чеснок, острый перец;

соль – 100 г на 1 л воды.

Способ приготовления:

Промываем хорошо огурцы и зелень. Чисто вымываем банки. На дно выкладываем зелень, зубчики чеснока, нарезанный острый перец. Кладем огурцы, перемежая их слоями зелени. В воде растворяем соль. Соленый маринад заливаем в банки. Прикрываем все крышками, ставим банки в миски или разнос – туда будет стекать маринад при брожении. Так оставляем банки при комнатной температуре на 3 – 5 дней. После этого сливаем воду, несколько раз промываем огурцы чистой холодной водой. Снова заливаем холодной водой. Закручиваем крышки.

Заготовка хранится в холодном месте. Огурцы выходят как только из бочки. Также мы рассказывали, как приготовить "пьяные" помидоры.