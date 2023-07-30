Огурчики как из бочки: без уксуса, кипятка и мрака
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Огурцы получаются хрустящие, соленые и невероятно вкусные
Активно идет сезон заготовки на зиму овощей. Мы рассказывали, зачем кулинары добавляют к огурцам в банки дубовые листья. Теперь делимся интересным рецептом консервации. Он не нуждается в уксусах и заливке овощей кипятком.
На портале "Колижанка" рассказали, как закрыть огурцы на зиму холодным методом. Овощи получаются хрустящие и ароматные — просто как из бочки.
Ингредиенты:
- огурцы;
- зелень для консервации;
- чеснок, острый перец;
- соль – 100 г на 1 л воды.
Способ приготовления:
- Промываем хорошо огурцы и зелень. Чисто вымываем банки.
- На дно выкладываем зелень, зубчики чеснока, нарезанный острый перец. Кладем огурцы, перемежая их слоями зелени.
- В воде растворяем соль. Соленый маринад заливаем в банки. Прикрываем все крышками, ставим банки в миски или разнос – туда будет стекать маринад при брожении.
- Так оставляем банки при комнатной температуре на 3 – 5 дней. После этого сливаем воду, несколько раз промываем огурцы чистой холодной водой.
- Снова заливаем холодной водой. Закручиваем крышки.
Заготовка хранится в холодном месте. Огурцы выходят как только из бочки. Также мы рассказывали, как приготовить "пьяные" помидоры.