Постное блюдо из картофеля, которым наестся вся семья: давний украинский рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это отличный вариант постного обеда или ужина
Сочетание картофеля с кисломолочным сыром – классическое в украинской кухне. Если вы уже готовили вкусные зразы с творогом, вам точно понравятся штурханцы.
Восстановленным рецептом этого давнего украинского блюда поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Штурханцы получаются очень вкусными и сытными.
Ингредиенты:
- 250 г картофеля
- 50 мл молока
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 5 ст. л. кукурузного крахмала (+3 ст. л. для посыпки)
- 50 г сливочного масла
Для начинки:
- 100 г кисломолочного творога
- сухой укроп
- 1 зубчик чеснока
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем картофель. Переходим ее в пюре, добавляем 5 столовых ложек крахмала и яйцо. Замешиваем тесто. В процессе добавляем немного сливочного масла.
- Из этого теста формируем шарики. Переходим к начинке.
- Смешиваем творог с укропом и чесноком. Каждый шарик из теста разминаем в плоскую лепешку. Укладываем внутрь немного начинки и защипываем.
- По форме толкатели похожи на длинные котлеты или вареники. Параллельно ставим кипятиться подсоленную воду.
- Отвариваем толкатели в воде 2-3 минуты. Выкладываем на тарелку.
Блюдо получается сытным и вкусным. Также мы делились рецептом сочных мазуриков.