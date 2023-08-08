Постное блюдо из картофеля, которым наестся вся семья: давний украинский рецепт

Это отличный вариант постного обеда или ужина

Сочетание картофеля с кисломолочным сыром – классическое в украинской кухне. Если вы уже готовили вкусные зразы с творогом, вам точно понравятся штурханцы.

Восстановленным рецептом этого давнего украинского блюда поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Штурханцы получаются очень вкусными и сытными.

Ингредиенты:

250 г картофеля

50 мл молока

1 яйцо

щепотка соли

5 ст. л. кукурузного крахмала (+3 ст. л. для посыпки)

50 г сливочного масла

Для начинки:

100 г кисломолочного творога

сухой укроп

1 зубчик чеснока

соль по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем картофель. Переходим ее в пюре, добавляем 5 столовых ложек крахмала и яйцо. Замешиваем тесто. В процессе добавляем немного сливочного масла. Из этого теста формируем шарики. Переходим к начинке. Смешиваем творог с укропом и чесноком. Каждый шарик из теста разминаем в плоскую лепешку. Укладываем внутрь немного начинки и защипываем. По форме толкатели похожи на длинные котлеты или вареники. Параллельно ставим кипятиться подсоленную воду. Отвариваем толкатели в воде 2-3 минуты. Выкладываем на тарелку.

Блюдо получается сытным и вкусным. Также мы делились рецептом сочных мазуриков.