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Постное блюдо из картофеля, которым наестся вся семья: давний украинский рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Блюдо получается чрезвычайно сытным и вкусным
Блюдо получается чрезвычайно сытным и вкусным. Фото klopotenko.com

Это отличный вариант постного обеда или ужина

Сочетание картофеля с кисломолочным сыром – классическое в украинской кухне. Если вы уже готовили вкусные зразы с творогом, вам точно понравятся штурханцы.

Восстановленным рецептом этого давнего украинского блюда поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Штурханцы получаются очень вкусными и сытными.

Ингредиенты:

  • 250 г картофеля
  • 50 мл молока
  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 5 ст. л. кукурузного крахмала (+3 ст. л. для посыпки)
  • 50 г сливочного масла

Для начинки:

  • 100 г кисломолочного творога
  • сухой укроп
  • 1 зубчик чеснока
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отвариваем картофель. Переходим ее в пюре, добавляем 5 столовых ложек крахмала и яйцо. Замешиваем тесто. В процессе добавляем немного сливочного масла.
  2. Из этого теста формируем шарики. Переходим к начинке.
  3. Смешиваем творог с укропом и чесноком. Каждый шарик из теста разминаем в плоскую лепешку. Укладываем внутрь немного начинки и защипываем.
  4. По форме толкатели похожи на длинные котлеты или вареники. Параллельно ставим кипятиться подсоленную воду.
  5. Отвариваем толкатели в воде 2-3 минуты. Выкладываем на тарелку.

Блюдо получается сытным и вкусным. Также мы делились рецептом сочных мазуриков.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Картофель #Евгений Клопотенко