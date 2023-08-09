Почему драники получаются жесткими: трюки, которыми пользуются шеф-повара

На вкус готового блюда влияет множество нюансов

Все любят вкусные, аппетитные драники с хрустящей корочкой. Это звучит нереально, но даже их можно приготовить гораздо вкуснее, если знать некоторые нюансы.

На портале Pixelinform поделились полезными советами, которые помогут приготовить вкусные картофельники. Это касается подготовки картофеля и рецепта.

Как подготовить картошку

Для дерунов не годится молодая картошечка – обычно в ней недостаточно крахмала. Такие деруны пригорят или развалятся на сковороде. Из такого картофеля можно готовить, но придется досыпать еще крахмал или добавить яйца. На килограмм картофеля достаточно двух столовых ложек крахмала или двух яиц. Но многие не любят добавлять яйца, ведь из-за них деруны становятся слишком плотными.

Опытные кулинары рекомендуют натирать половину картофеля на мелкую терку, а другую половину – на терку с большими отверстиями. Благодаря этому вы текстура блюда будет невероятным.

Мука или манка?

Если забить драные мукой, будет не очень вкусно. Если вы натерли картошку и видите, что масса получилась слишком жидкой, выложите ее в дуршлаг и дайте стечь лишнему соку. Если времени на такие манипуляции у вас маловато, добавьте в массу манку. Она легко и быстро впитает жидкость, но не "убьет" массу, как мука — блюдо получится пышным и очень нежным. На килограмм картофеля достаточно четырех столовых ложек манной крупы.

Жарим драники на сковороде с хорошо разогретым маслом. Затем — выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира. Подавать драники заведено со сметаной, но можно поэкспериментировать и попробовать с ними вкусный соус на основе йогурта.