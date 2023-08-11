Никогда так не делайте: почему взрываются банки с кабачковой икрой

Несколько хитростей — и ваши банки целы

Кабачковая икра – это популярная консервация на зиму. Что может быть вкуснее, чем намазать ее на бутерброды и подать на праздничный стол или к семейному обеду!

Однако случаются ситуации, когда во время хранения банки с запасами взрываются. Как избежать таких неприятных последствий, рассказываем вместе с Food Oboz.

Почему взрывается кабачковая икра

Причин этому может быть несколько. Расскажем о трех основных.

Во-первых, если вы недостаточно хорошо проварили икру. В таком случае банка взрывается из-за наличия сырых семян.

Вторая причина — недостаточная стерилизация банок. В таком случае закуска тоже долго не продержится.

И третья причина — вы недостаточно плотно закрыли банку с икрой. В этом случае банка может взорваться из-за попадания воздуха внутрь.

Кулинарные хитрости для приготовления икры из кабачков

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо придерживаться некоторых правил:

банки и крышки должны быть совершенно чистыми, поэтому подготавливайте их правильно;

с особой тщательностью готовьте все ингредиенты и соблюдайте все пропорции рецепта;

варите икру на слабом огне до готовности;

всегда следите, чтобы банки с икрой были плотно закрыты.

Храните консервацию в соответствии с рекомендациями от "Телеграфа" — и ваши заготовки будут стоять до следующего сезона. Готовьте и ешьте с удовольствием!