Никогда так не делайте: почему взрываются банки с кабачковой икрой
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Несколько хитростей — и ваши банки целы
Кабачковая икра – это популярная консервация на зиму. Что может быть вкуснее, чем намазать ее на бутерброды и подать на праздничный стол или к семейному обеду!
Однако случаются ситуации, когда во время хранения банки с запасами взрываются. Как избежать таких неприятных последствий, рассказываем вместе с Food Oboz.
Почему взрывается кабачковая икра
Причин этому может быть несколько. Расскажем о трех основных.
Во-первых, если вы недостаточно хорошо проварили икру. В таком случае банка взрывается из-за наличия сырых семян.
Вторая причина — недостаточная стерилизация банок. В таком случае закуска тоже долго не продержится.
И третья причина — вы недостаточно плотно закрыли банку с икрой. В этом случае банка может взорваться из-за попадания воздуха внутрь.
Кулинарные хитрости для приготовления икры из кабачков
Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо придерживаться некоторых правил:
- банки и крышки должны быть совершенно чистыми, поэтому подготавливайте их правильно;
- с особой тщательностью готовьте все ингредиенты и соблюдайте все пропорции рецепта;
- варите икру на слабом огне до готовности;
- всегда следите, чтобы банки с икрой были плотно закрыты.
Храните консервацию в соответствии с рекомендациями от "Телеграфа" — и ваши заготовки будут стоять до следующего сезона. Готовьте и ешьте с удовольствием!