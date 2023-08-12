Выбросите всю партию: какие огурцы нельзя ни солить, ни мариновать

Секреты удачной консервации

Заготовка овощей на зиму, особенно соление и маринование огурцов, требует определенных знаний и навыков. Мы рассказывали, как вкусно засолить огурцы на зиму, но мало кто знает, что некоторые овощи не подходят для консервации, и вы зря потратите силы, время и деньги.

Какие огурцы не стоит солить или мариновать, рассказали на "РБК-Украина". Это касается качества овощей.

Какие огурцы не годятся для консервации?

Перезревшие или пожелтевшие плоды лучше сразу отложить. Они все еще станут отличным салатом, но класть их в банке не надо. Огурец для консервации должен быть зеленым.

То же касается извитых или горьких овощей. Часто закрученные плоды бывает сложно вымыть, а горькие могут вообще полностью испортить вкус консервации.

Лучше не использовать плоды, имеющие поврежденную или немного испорченную кожуру. Даже если вы срезали испорченный кусочек, в овощ уже наверняка проникли бактерии.

Не стоит закрывать большие огурцы, а также гладкие и гладкие. Последние – это салатный сорт, и оставьте их для салатов.

Консервируйте огурцы как можно скорее после того, как собрали урожай или купили огурцы на рынке. Конечно, увядшие плоды можно отмочить — несколько часов в воде, и они снова станут жесткими. Но в качестве они будут уступать свежим соседям. Также мы говорили, чем заменить уксус в консервации.