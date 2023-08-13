Близкие подумают, что это грибы: самый вкусный рецепт маринованных кабачков

Близкие удивятся, когда узнают рецепт

Кабачки – один из самых популярных летних овощей. Он заготавливается на зиму самыми разнообразными способами: потрясающие закуски и салаты, варенье и супы.

Рецепт "УНИАН" — необычный: попробовав такие кабачки, близкие и друзья подумают, что это грибы и они обязательно попросят добавку. Это блюдо отлично подойдет к любому гарниру, поэтому вы легко сможете подать к ним любимое мясное или рыбное блюдо.

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

кабачки — 1,5 кг;

чеснок — 3-4 зубчика;

перец острый свежий — 1 шт.;

зелень укропа и петрушки — по 0,25 пучка;

масло растительное — 120 мл;

уксус столовый 9% — 120 мл;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

перец черный молотый — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Кабачки вымойте, нарежьте кусочками и выложите в миску. К ним добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, сахар, масло, перемешайте Туда же отправьте измельченную зелень и острый перец, полейте уксусом, перемешайте и оставьте на 3 часа. Полученную массу выложите в банки, закройте крышками, простерилизуйте банки и закрутите. Переверните банки, накройте полотенцем, оставьте в темном месте до полного остывания.

Если вы любите кабачки, рекомендуем обратить внимание на "ленивую" кабачковую икру по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь невероятным блюдом до самого следующего сезона!