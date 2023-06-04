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"Кабачки по-французски": никто не догадается, что в рецепте нет мяса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Кабачки в кляре - рецепт, который разнообразит ваше меню
Кабачки в кляре - рецепт, который разнообразит ваше меню. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Чтобы разнообразить блюдо, достаточно лишь изменить специи

Кабачки в кляре – это очень простая и вкусная альтернатива надоевшим кабачковым блюдам. Для приготовления таких кабачков можно использовать самый простой кляр, но именно благодаря ему есть очень нежная, мягкая и приятная текстура.

Благодаря сырной панировке и обжариванию такие кабачки на вкус получаются почти как мясо. "Школа життя" советует менять специи — таким образом вы будете каждый раз получать новое блюдо.

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачки;
  • соль и черный молотый перец – по своему вкусу;
  • 100 граммов любого твердого сыра;
  • по чайной ложке сухой петрушки и паприки;
  • 4 яйца;
  • 100 грамм панировочных сухарей;
  • 50 граммов муки.

Способ приготовления:

  1. Кабачки чистить не нужно, только сделать на них несколько полос вилкой. Нарезать их тонкими пластинками в глубокую миску, посолить, поперчить и оставить на 15 минут.
  2. В отдельной миске смешать творог, петрушку, паприку, яйца. В другой емкости перемешать муку и панировочные сухари.
  3. Теперь каждый кабачок последовательно опустить в смесь сыра и в панировку.
  4. Обжарить овощи на предварительно разогретой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.

Подавайте приготовленные кабачки в кляре с домашним майонезом. Ваше блюдо получится ресторанным.

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