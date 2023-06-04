"Кабачки по-французски": никто не догадается, что в рецепте нет мяса

Чтобы разнообразить блюдо, достаточно лишь изменить специи

Кабачки в кляре – это очень простая и вкусная альтернатива надоевшим кабачковым блюдам. Для приготовления таких кабачков можно использовать самый простой кляр, но именно благодаря ему есть очень нежная, мягкая и приятная текстура.

Благодаря сырной панировке и обжариванию такие кабачки на вкус получаются почти как мясо. "Школа життя" советует менять специи — таким образом вы будете каждый раз получать новое блюдо.

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

2 средних кабачки;

соль и черный молотый перец – по своему вкусу;

100 граммов любого твердого сыра;

по чайной ложке сухой петрушки и паприки;

4 яйца;

100 грамм панировочных сухарей;

50 граммов муки.

Способ приготовления:

Кабачки чистить не нужно, только сделать на них несколько полос вилкой. Нарезать их тонкими пластинками в глубокую миску, посолить, поперчить и оставить на 15 минут. В отдельной миске смешать творог, петрушку, паприку, яйца. В другой емкости перемешать муку и панировочные сухари. Теперь каждый кабачок последовательно опустить в смесь сыра и в панировку. Обжарить овощи на предварительно разогретой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.

Подавайте приготовленные кабачки в кляре с домашним майонезом. Ваше блюдо получится ресторанным.