"Кабачки по-французски": никто не догадается, что в рецепте нет мяса
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Чтобы разнообразить блюдо, достаточно лишь изменить специи
Кабачки в кляре – это очень простая и вкусная альтернатива надоевшим кабачковым блюдам. Для приготовления таких кабачков можно использовать самый простой кляр, но именно благодаря ему есть очень нежная, мягкая и приятная текстура.
Благодаря сырной панировке и обжариванию такие кабачки на вкус получаются почти как мясо. "Школа життя" советует менять специи — таким образом вы будете каждый раз получать новое блюдо.
Как приготовить кабачки в кляре
Ингредиенты:
- 2 средних кабачки;
- соль и черный молотый перец – по своему вкусу;
- 100 граммов любого твердого сыра;
- по чайной ложке сухой петрушки и паприки;
- 4 яйца;
- 100 грамм панировочных сухарей;
- 50 граммов муки.
Способ приготовления:
- Кабачки чистить не нужно, только сделать на них несколько полос вилкой. Нарезать их тонкими пластинками в глубокую миску, посолить, поперчить и оставить на 15 минут.
- В отдельной миске смешать творог, петрушку, паприку, яйца. В другой емкости перемешать муку и панировочные сухари.
- Теперь каждый кабачок последовательно опустить в смесь сыра и в панировку.
- Обжарить овощи на предварительно разогретой сковороде по 4 минуты с каждой стороны.
Подавайте приготовленные кабачки в кляре с домашним майонезом. Ваше блюдо получится ресторанным.