Вкусно и полезно: простое постное меню с кабачками

Даже в пост можно есть вкусно

Пост – это всегда особый вызов кулинарам. Ведь, несмотря на ограниченный набор компонентов, есть все равно хочется вкусно. Для летнего Успенского поста это немного проще, чем в других случаях – ведь активно растут кабачки.

Телеграф подготовил для вас подборку сытных и вкусных постных рецептов. Эти блюда объединяет то, что в их составе есть кабачки.

Овощные оладьи к завтраку

Этот бюджетный перекус готовится считанные минуты, а выходит фантастически вкусным. Кабачковые оладьи считаются блюдом, с которым справится даже новичок. Но оладьи без яиц в составе имеют свои особенности приготовления.

Кабачковые оладьи — просто и сытно

Рецепт оладий с кабачком и картофелем очень прост. Овощи в блюде придают ему особую сытность и вкус.

Песни кабачковые котлеты

Эти кабачковые котлеты получаются столь вкусными, что никто не догадается, что в рецепте нет мяса. Они идеальны к строгому посту

Прекрасный вариант сытного основанного блюда

Такие котлеты просто готовятся, их можно жарить как на сковороде, так и в духовке. Не пренебрегайте панировочными сухарями – они вместе с корочкой задают тон всему блюду.

Пельмени без мяса

Пельмени с кабачками получаются очень вкусными. Их будут есть даже ожесточенные мясоеды. Это отличный вариант питательного блюда.

Такие пельмени понравятся всем

Делимся рецептом вегетерианской вариации пельменей. Овощная начинка получается сытной и вкусной. Обязательно попробуйте – и вы не будете разочарованы.

Кабачки по-сербски

Такие кабачки получаются очень вкусными. Это прекрасное бюджетное блюдо на всю семью, особенно оно пригодится в пост.

Блюдо получается очень аппетитным

Это сытное угощение для семейного обеда. Такие кабачки можно даже подать на стол как гарнир или закуску.

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