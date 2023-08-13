Вкусно и полезно: простое постное меню с кабачками
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Даже в пост можно есть вкусно
Пост – это всегда особый вызов кулинарам. Ведь, несмотря на ограниченный набор компонентов, есть все равно хочется вкусно. Для летнего Успенского поста это немного проще, чем в других случаях – ведь активно растут кабачки.
Телеграф подготовил для вас подборку сытных и вкусных постных рецептов. Эти блюда объединяет то, что в их составе есть кабачки.
Овощные оладьи к завтраку
Этот бюджетный перекус готовится считанные минуты, а выходит фантастически вкусным. Кабачковые оладьи считаются блюдом, с которым справится даже новичок. Но оладьи без яиц в составе имеют свои особенности приготовления.
Рецепт оладий с кабачком и картофелем очень прост. Овощи в блюде придают ему особую сытность и вкус.
Песни кабачковые котлеты
Эти кабачковые котлеты получаются столь вкусными, что никто не догадается, что в рецепте нет мяса. Они идеальны к строгому посту
Такие котлеты просто готовятся, их можно жарить как на сковороде, так и в духовке. Не пренебрегайте панировочными сухарями – они вместе с корочкой задают тон всему блюду.
Пельмени без мяса
Пельмени с кабачками получаются очень вкусными. Их будут есть даже ожесточенные мясоеды. Это отличный вариант питательного блюда.
Делимся рецептом вегетерианской вариации пельменей. Овощная начинка получается сытной и вкусной. Обязательно попробуйте – и вы не будете разочарованы.
Кабачки по-сербски
Такие кабачки получаются очень вкусными. Это прекрасное бюджетное блюдо на всю семью, особенно оно пригодится в пост.
Это сытное угощение для семейного обеда. Такие кабачки можно даже подать на стол как гарнир или закуску.
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