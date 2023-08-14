Одна маленькая ошибка: почему борщ получается оранжевым, а не красным

На вкус это почти не повлияет, а вот в удовольствие от приема пищи — вполне

Вкусный ароматный и насыщенный борщ – цель каждого кулинара, который готовит это блюдо. Часто бывает, когда пытаешься приготовить алый борщ, а он почему-то получается оранжевого цвета.

Эта проблема знакома многим. И ее причина – неправильное обращение со свеклой. Об этом рассказали на ProstoWay.

Почему не удается сохранить насыщенный красный цвет блюда?

Борщ получается оранжевым вместо алого из-за неправильного обращения со свеклой. Есть две основные возможные причины – либо вы слишком долго варите свеклу, либо выбираете неправильный сорт.

Во время долгой варки свекла теряет свой природный насыщенный пигмент, то есть дает более светлый сок. Чтобы предотвратить это, когда вы отдельно тушите свеклу, следует добавить кислоту — уксус, лимонный сок и т.д.

Часто для сохранения цвета свеклу варят полностью, отдельно – бульон на косточке. А затем добавляют все ингредиенты и варят борщ.

Мало кто знает, но на самом деле, чтобы свекла стала мягкой, ее не нужно варить часами. Достаточно кипятить овощ 20 минут, затем немного подержать под струей холодной воды.

Что же касается правильного сорта свеклы, то для борща идеально подходит салатная свекла. Их легко отличить по темно-бордовому оттенку.

Также важно подготавливать отдельно свеклу и морковь в зажарке. Когда сок овощей смешается, красный цвет утратит свою насыщенность. Также мы говорили, какие огурцы не подходят для консервации.