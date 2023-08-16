Ошибка, которая будет стоить блюда: нужно ли действительно промывать макароны

Многие делают так и не понимают, почему макароны не удаются

Мы рассказывали о том, как 50 копеек помогут сварить макароны. В общем варка макарон кажется нам очень простым делом. Но бывают и спорные моменты.

Один из таких касается того, нужно ли промывать продукт после варки. О точке в этой дискуссии рассказали на портале smachnonews.24tv.ua.

Нужно ли промывать макароны после варки

Промывать холодной водой сваренные макароны – практически преступление в глазах опытных кулинаров. От дополнительной воды паста теряет свой вкус. Более того, обычно макароны сочетаются с соусом, поэтому вода, которая останется на макаронах, разбавит его. Какие-либо макаронные изделия нельзя промывать!

Как вода влияет на макароны

При промывке из продукта изделий вымывается крахмал. Из-за этого паста теряет свой вкус. Любой соус потом просто с нее будет стекать.

Но есть одно исключение из этого правила: промывать можно макароны, предназначенные для салата. Так они сохранят свою упругость.

Не стоит переваривать макароны – точное время варки обычно указано на пачке. Также мы рассказывали об ошибке, из-за которой борщ получается оранжевым.