Ошибка, которая будет стоить блюда: нужно ли действительно промывать макароны
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Многие делают так и не понимают, почему макароны не удаются
Мы рассказывали о том, как 50 копеек помогут сварить макароны. В общем варка макарон кажется нам очень простым делом. Но бывают и спорные моменты.
Один из таких касается того, нужно ли промывать продукт после варки. О точке в этой дискуссии рассказали на портале smachnonews.24tv.ua.
Нужно ли промывать макароны после варки
Промывать холодной водой сваренные макароны – практически преступление в глазах опытных кулинаров. От дополнительной воды паста теряет свой вкус. Более того, обычно макароны сочетаются с соусом, поэтому вода, которая останется на макаронах, разбавит его. Какие-либо макаронные изделия нельзя промывать!
Как вода влияет на макароны
При промывке из продукта изделий вымывается крахмал. Из-за этого паста теряет свой вкус. Любой соус потом просто с нее будет стекать.
Но есть одно исключение из этого правила: промывать можно макароны, предназначенные для салата. Так они сохранят свою упругость.
Не стоит переваривать макароны – точное время варки обычно указано на пачке. Также мы рассказывали об ошибке, из-за которой борщ получается оранжевым.