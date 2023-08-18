Если на кухне что-то подгорело: как избавится от запаха с помощью простых ингредиентов

Маленькие хитрости для удаления вони

У всех в жизни бывают ситуации, когда вы готовите свое коронное блюдо, забыли на плите и оно сгорело. Запах дыма и сам дым наполняет квартиру и от него хочется скорее избавиться.

Избавится от запаха дыма на кухне достаточно сложно. Однако вместе с "Главредом" расскажем о хитростях, как это сделать быстро.

Как избавится от запаха дыма на кухне.

Чем раньше вы начнете борьбу с дымом, тем меньше он сможет впитаться в поверхность. Как только вы увидели, что помещение задымлено, разложите везде как можно больше влажных полотенец — мокрая ткань способна впитывать висящий в воздухе дым. Если предварительно смочите ткань водой с уксусом, то этот эффект только усилиться. Необходимое соотношение — 1 столовая ложка уксуса на 1 литр воды.

Когда дым перестанет висеть в воздухе, но его запах всё ещё будет слышен, можете приступать к его ликвидации. Для этого вам понадобится соль, кофе и сода. Расставьте емкости с этими ингредиентами по помещению, и горелый запах впитается.

Также от горелого запаха помогает соляной раствор. Просто растворите 20 ложек соли в 2 литрах воды и расставьте раствор по помещению. Он нейтрализует горелый аромат.

Если все необходимые действия были проделаны сразу, то и последствия будут минимальные. Если же сгорело что-то более двух часов назад, запах дыма может продержаться и дольше.

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