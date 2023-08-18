Распространена ошибка, из-за которой котлеты не удаются: "луковая" проблема

Кулинары давно спорят из-за лука в котлетах

Мы рассказывали, какие два ингредиента портят котлеты. Есть еще один продукт, который в котлетах однозначно нужен. Это лук.

Однако кулинары спорят по поводу того, какой лук добавлять в фарш — сырой или жареный. Подробно об этом рассказали на ProstoWay.

Котлеты с луком однозначно вкуснее котлет без лука. Но повара спорят, в каком виде добавлять лук к котлетам – сырым или жареным. Есть разные точки зрения. Во-первых, фарш с сырым луком не портится так быстро, как принято об этом думать. Даже наоборот луковый сок является консервантом, поэтому способствует длительному хранению мяса.

Кулинаров смущает то, что фарш с луком может приобретать зеленоватый оттенок. Это происходит из-за кислоты, которая есть в луке.

Сырой лук придает котлетам необходимую сочность и мягкую текстуру. Но лучше все же добавлять в фарш для котлет жареный лук.

После обжаривания из лука последует горечь. Это изменит, смягчит вкус готового блюда. А если лук обжарить, потушить в бальзамическом уксусе, а потом — добавить в фарш, то котлетки станут еще и сладкими.

Поэтому смело добавляйте лук. Также мы рассказывали, почему борщ получается оранжевым, а не красным.