Мало кто знает: чем действительно отличается греческий йогурт от обычного

А разница все же есть

В последние годы йогурт без наполнителя стал невероятно популярным продуктом. На его основе готовят соусы, добавляют в блюда и просто вкусно едят с фруктами. В магазинах два распространенных вида белого йогурта: греческий и обычный.

Но в чем же их отличия? Об этом рассказали на портале novosti24.kyiv.ua.

Оба вида йогурта производят из свежего молока путём переработки лактозы с помощью бактерий. Но они имеют разный вкус и питательную ценность.

Обычный белый йогурт

Для его производства молоко нагревают до определенной температуры и добавляют бактерии. Процесс продолжается, пока уровень кислотности не упадет до 4,5. На выходе продукт имеет гладкую консистенцию. Его можно есть ложкой или пить – в зависимости от йогурта.

Греческий йогурт

Его делают из обычного йогурта – путем удаления жидкости из продукта. Объем уменьшается, а питательная ценность и жирность увеличивается. Поэтому для греческого йогурта требуется больше молока, чем для обычного.

Оба вида йогурта полезны – снижают общий уровень холестерина. Также мы рассказывали о необычном ингредиенте, что делает тесто лучше.