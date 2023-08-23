Один неожиданный ингредиент сделает котлеты вкуснее, чем в ресторане

Вы удивитесь, но это действительно вкусно

Мы говорили, чем заменить хлеб в котлетном фарше. Теперь делимся еще одним лайфхаком, особым образом раскроющим вкус мяса.

Котлетный фарш всегда можно улучшить. Это можно сделать с помощью некоторых компонентов, которые найдутся на любой кухне. Об этом рассказывает Ukr.Media.

Панировочные сухари

Особенно хорошо добавлять домашние панировочные сухарики, но и магазинный вариант тоже может оказаться неплохим. Панировочные сухари могут являться отличной заменой хлеба. Продукт придает котлетам сочность и пышность.

Зелень

Многие кулинары опасаются добавлять зелень в котлетный фарш. Однако этот доступный компонент сделает блюдо гораздо ярче и ароматнее. Прекрасно подойдет кинза, укроп и петрушка.

Соленые огурцы

Такой ингредиент может кому-то показаться диким. Это из-за предупреждения, что соленые огурцы очень редко используются в кулинарии как дополнительный компонент. Но так котлеты станут гораздо качественнее и будут иметь насыщенный вкус. Измельченный на терке соленый огурец сделает котлеты особенно сочными.

Вместе с тем мы рассказывали, какие ингредиенты не стоит использовать в котлетах. И они настолько популярны, что почти все их добавляют в фарш.