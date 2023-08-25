Как отмыть руки после чистки молодых орехов: все необходимое есть дома
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Простые способы решения проблемы
Во вторник, 29 августа, в Украине отмечают Ореховый Спас. Праздник получил свое название потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Традиционно в этот день готовят выпечку с орехами.
Если вы собираете и чистите зеленые орехи своими руками, то возникает проблема их отмыть. Вместе с "РБК-УКраина" расскажем, как помочь простыми средствами.
Как отмыть руки после чистки молодых орехов
Эффективно отбелит руки лимонная кислота или лимонный сок. Для этого в небольшую мисочку необходимо налить горячую воду, добавить 1 ст. л. лимонного сока или 1 ч. л. лимонной кислоты в гранулах. Далее просто нужно подержать руки 10-15 минут трижды за день.
Отмыть руки поможет также хозяйственное мыло. Необходимо просто натереть руки половинкой лимона (можно заменить зеленым виноградом) и тщательно смыть хозяйственным мылом. С первого раза процедура результат не даст, поэтому желательно повторить 3-5 раз в течение дня.
Руки станут чище также, если натереть очищенным картофелем, намазать кашей и оставить на полчаса. Дальше просто нужно смыть водой. Повторить процедуру необходимо также несколько раз.
Еще один эффективный способ — нанести на руки зубную пасту и хорошо потереть. Эту процедуру стоит повторить несколько раз.
После чистки орехов также можно промыть уксусом руки несколько раз. После процедуры стоит нанести на руки увлажняющий крем.
Очистили руки? А теперь идем готовить пляцок с вишнями и орехами по рецепту "Телеграфа".