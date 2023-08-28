Один ингредиент - и блюдо разлетится за секунду: идеальное лечо готовится по этому рецепту

Такая заготовка не достоит и до зимы — съедят быстро

Лечо – это классическое венгерское блюдо. В его составе обязательно должны быть перец и помидоры, а дальше уже каждый кулинар видоизменяет рецепт в соответствии со своими предпочтениями.

Вот и мы вместе с Рixelinform немного пофантазируем и добавим к лечо один натуральный усилитель вкуса – мед. Но будьте готовы – такое блюдо съедят сразу, как вы поставите его на стол!

Как приготовить лечо

Ингредиенты:

болгарский перец – 1-1,3 кг;

свежие помидоры – 1 кг;

мед натуральный – 6 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

лавровый лист – 2 шт.;

перец черный горошком – 6-7 шт.;

масло – 4 ст. л.;

соль – 3 ст. л.;

уксус (яблочный) – 3 ч. л.

Способ приготовления:

Перец моем, очищаем от семян и нарезаем длинными ломтиками. Помидоры моем, очищаем от плодоножек, нарезаем и измельчаем в блендере или мясорубке. Получившееся томатное пюре отправляем в кастрюлю, ставим на средний огонь и доводим до кипения, после чего солим и добавляем болгарский перец. Накрываем лечо крышкой и на малом огне доводим до кипения. Помешивая, варим 15 минут. В массу добавляем масло, перец и мед, лавровые листья и измельченный чеснок. Готовим 10 минут на слабом огне, добавляем уксус и через 3 минуты разливаем по банкам. Лечо закатываем, ждем, пока оно остынет и убираемся на хранение.

Если вы любите острые блюда, приготовьте острое лечо по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!