Один ингредиент - и блюдо разлетится за секунду: идеальное лечо готовится по этому рецепту
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Такая заготовка не достоит и до зимы — съедят быстро
Лечо – это классическое венгерское блюдо. В его составе обязательно должны быть перец и помидоры, а дальше уже каждый кулинар видоизменяет рецепт в соответствии со своими предпочтениями.
Вот и мы вместе с Рixelinform немного пофантазируем и добавим к лечо один натуральный усилитель вкуса – мед. Но будьте готовы – такое блюдо съедят сразу, как вы поставите его на стол!
Как приготовить лечо
Ингредиенты:
- болгарский перец – 1-1,3 кг;
- свежие помидоры – 1 кг;
- мед натуральный – 6 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- лавровый лист – 2 шт.;
- перец черный горошком – 6-7 шт.;
- масло – 4 ст. л.;
- соль – 3 ст. л.;
- уксус (яблочный) – 3 ч. л.
Способ приготовления:
- Перец моем, очищаем от семян и нарезаем длинными ломтиками.
- Помидоры моем, очищаем от плодоножек, нарезаем и измельчаем в блендере или мясорубке.
- Получившееся томатное пюре отправляем в кастрюлю, ставим на средний огонь и доводим до кипения, после чего солим и добавляем болгарский перец.
- Накрываем лечо крышкой и на малом огне доводим до кипения. Помешивая, варим 15 минут.
- В массу добавляем масло, перец и мед, лавровые листья и измельченный чеснок. Готовим 10 минут на слабом огне, добавляем уксус и через 3 минуты разливаем по банкам. Лечо закатываем, ждем, пока оно остынет и убираемся на хранение.
Если вы любите острые блюда, приготовьте острое лечо по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!