Для любителей поострее: лечо по этому рецепту вы будете кушать всю зиму

Будет вкусно всю зиму!

Лечо – это классическое венгерское блюдо, которое придумали очень давно. Его вариантов очень много, но сегодня мы остановимся на одном.

Можете быть уверены: острое лечо по рецепту "СОДа" съедят в мгновение ока. Именно поэтому вам придется заготовить невероятное количество этого блюда. Лечо – это замечательное дополнение к мясным, рыбным блюдам и гарнирам из картофеля. Да даже просто с кусочком хлеба будет очень вкусно.

Как приготовить острое лечо "Дыхание дракона"

Ингредиенты:

1,5 кг острого перца;

2,2 кг помидоров;

150 г чеснока;

1 ст. л. соли;

5 ст. л. сахарного песка;

100 мл масла;

1 десертная ложка 9% уксуса (на банке объемом 0,5 литра);

базилик, укроп, кинза – по одному пучку.

Способ приготовления:

Овощи помыть, при необходимости почистить. Помидоры разрезать на несколько частей и измельчить – можно воспользоваться блендером, мясорубкой или соковыжималкой. Получившуюся томатную массу вылить в котел или кастрюлю с толстым дном, поставить на плиту, довести до кипения и варить в течение 5-7 минут. Нарезать острый перец кусочками толщиной примерно 1,5-2 сантиметра. Зубчики чеснока измельчить любым удобным способом, измельчить свежую зелень. Перец, соль, сахар, растительное масло добавить в томаты, дать закипеть и варить еще 10 минут. После этого добавить чеснок, зелень, размешать, готовить еще 10-15 минут после закипания. Перец разложить по стерилизованным банкам, добавить уксус, закрыть крышками, дать настояться 40 минут.

А вот стерилизовать банки можно несколькими способами. Готовьтесь к зиме правильно!