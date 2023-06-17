Для любителей поострее: лечо по этому рецепту вы будете кушать всю зиму
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Будет вкусно всю зиму!
Лечо – это классическое венгерское блюдо, которое придумали очень давно. Его вариантов очень много, но сегодня мы остановимся на одном.
Можете быть уверены: острое лечо по рецепту "СОДа" съедят в мгновение ока. Именно поэтому вам придется заготовить невероятное количество этого блюда. Лечо – это замечательное дополнение к мясным, рыбным блюдам и гарнирам из картофеля. Да даже просто с кусочком хлеба будет очень вкусно.
Как приготовить острое лечо "Дыхание дракона"
Ингредиенты:
- 1,5 кг острого перца;
- 2,2 кг помидоров;
- 150 г чеснока;
- 1 ст. л. соли;
- 5 ст. л. сахарного песка;
- 100 мл масла;
- 1 десертная ложка 9% уксуса (на банке объемом 0,5 литра);
- базилик, укроп, кинза – по одному пучку.
Способ приготовления:
- Овощи помыть, при необходимости почистить.
- Помидоры разрезать на несколько частей и измельчить – можно воспользоваться блендером, мясорубкой или соковыжималкой.
- Получившуюся томатную массу вылить в котел или кастрюлю с толстым дном, поставить на плиту, довести до кипения и варить в течение 5-7 минут.
- Нарезать острый перец кусочками толщиной примерно 1,5-2 сантиметра.
- Зубчики чеснока измельчить любым удобным способом, измельчить свежую зелень.
- Перец, соль, сахар, растительное масло добавить в томаты, дать закипеть и варить еще 10 минут.
- После этого добавить чеснок, зелень, размешать, готовить еще 10-15 минут после закипания.
- Перец разложить по стерилизованным банкам, добавить уксус, закрыть крышками, дать настояться 40 минут.
А вот стерилизовать банки можно несколькими способами. Готовьтесь к зиме правильно!