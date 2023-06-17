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Для любителей поострее: лечо по этому рецепту вы будете кушать всю зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Острая закуска на каждый день
Острая закуска на каждый день. Фото mandarynka.com.ua

Будет вкусно всю зиму!

Лечо – это классическое венгерское блюдо, которое придумали очень давно. Его вариантов очень много, но сегодня мы остановимся на одном.

Можете быть уверены: острое лечо по рецепту "СОДа" съедят в мгновение ока. Именно поэтому вам придется заготовить невероятное количество этого блюда. Лечо – это замечательное дополнение к мясным, рыбным блюдам и гарнирам из картофеля. Да даже просто с кусочком хлеба будет очень вкусно.

Как приготовить острое лечо "Дыхание дракона"

Ингредиенты:

  • 1,5 кг острого перца;
  • 2,2 кг помидоров;
  • 150 г чеснока;
  • 1 ст. л. соли;
  • 5 ст. л. сахарного песка;
  • 100 мл масла;
  • 1 десертная ложка 9% уксуса (на банке объемом 0,5 литра);
  • базилик, укроп, кинза – по одному пучку.

Способ приготовления:

  1. Овощи помыть, при необходимости почистить.
  2. Помидоры разрезать на несколько частей и измельчить – можно воспользоваться блендером, мясорубкой или соковыжималкой.
  3. Получившуюся томатную массу вылить в котел или кастрюлю с толстым дном, поставить на плиту, довести до кипения и варить в течение 5-7 минут.
  4. Нарезать острый перец кусочками толщиной примерно 1,5-2 сантиметра.
  5. Зубчики чеснока измельчить любым удобным способом, измельчить свежую зелень.
  6. Перец, соль, сахар, растительное масло добавить в томаты, дать закипеть и варить еще 10 минут.
  7. После этого добавить чеснок, зелень, размешать, готовить еще 10-15 минут после закипания.
  8. Перец разложить по стерилизованным банкам, добавить уксус, закрыть крышками, дать настояться 40 минут.

А вот стерилизовать банки можно несколькими способами. Готовьтесь к зиме правильно!

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#Рецепт #Закуска #Лечо #Готовим дома