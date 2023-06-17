Для любителів гострого: лечо за цим рецептом ви будете їсти всю зиму

Буде смачно всю зиму!

Лечо – це класична угорська страва, яку вигадали дуже давно. Його варіантів дуже багато, але сьогодні ми зупинимося на одному.

Можете бути впевнені: гостре лечо за рецептом "СОДа" з’їдять миттєво. Саме тому вам доведеться заготовити неймовірну кількість цієї страви. Лечо – це чудове доповнення до м’ясних, рибних страв та гарнірів з картоплі. Та навіть просто зі шматочком хліба буде дуже смачно.

Як приготувати гостре лечо "Дихання дракона"

Інгредієнти:

1,5 кг гострого перцю;

2,2 кг помідорів;

150 г часнику;

1 ст. л. солі;

5 ст. л. цукрового піску;

100 мл олії;

1 десертна ложка 9% оцту (на банку об’ємом 0,5 літра);

базилік, кріп, кінза – по одному пучку.

Спосіб приготування:

Овочі помити, за потреби почистити. Помідори розрізати на кілька частин і подрібнити — можна скористатися блендером, м’ясорубкою або соковидавлювачем. Томатну масу, що вийшла, вилити в котел або каструлю з товстим дном, поставити на плиту, довести до кипіння і варити протягом 5-7 хвилин. Нарізати гострий перець шматочками завтовшки приблизно 1,5-2 сантиметри. Зубчики часнику подрібнити будь-яким зручним способом, подрібнити свіжу зелень. Перець, сіль, цукор, олію додати в томати, дати закипіти та варити ще 10 хвилин. Після цього додати часник, зелень, розмішати, готувати ще 10-15 хвилин після закипання. Перець розкласти по стерилізованих банках, додати оцет, закрити кришками, дати настоятися 40 хвилин.

А ось стерилізувати банки можна кількома способами. Готуйтесь до зими правильно!