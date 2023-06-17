Для любителів гострого: лечо за цим рецептом ви будете їсти всю зиму
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Буде смачно всю зиму!
Лечо – це класична угорська страва, яку вигадали дуже давно. Його варіантів дуже багато, але сьогодні ми зупинимося на одному.
Можете бути впевнені: гостре лечо за рецептом "СОДа" з’їдять миттєво. Саме тому вам доведеться заготовити неймовірну кількість цієї страви. Лечо – це чудове доповнення до м’ясних, рибних страв та гарнірів з картоплі. Та навіть просто зі шматочком хліба буде дуже смачно.
Як приготувати гостре лечо "Дихання дракона"
Інгредієнти:
- 1,5 кг гострого перцю;
- 2,2 кг помідорів;
- 150 г часнику;
- 1 ст. л. солі;
- 5 ст. л. цукрового піску;
- 100 мл олії;
- 1 десертна ложка 9% оцту (на банку об’ємом 0,5 літра);
- базилік, кріп, кінза – по одному пучку.
Спосіб приготування:
- Овочі помити, за потреби почистити.
- Помідори розрізати на кілька частин і подрібнити — можна скористатися блендером, м’ясорубкою або соковидавлювачем.
- Томатну масу, що вийшла, вилити в котел або каструлю з товстим дном, поставити на плиту, довести до кипіння і варити протягом 5-7 хвилин.
- Нарізати гострий перець шматочками завтовшки приблизно 1,5-2 сантиметри.
- Зубчики часнику подрібнити будь-яким зручним способом, подрібнити свіжу зелень.
- Перець, сіль, цукор, олію додати в томати, дати закипіти та варити ще 10 хвилин.
- Після цього додати часник, зелень, розмішати, готувати ще 10-15 хвилин після закипання.
- Перець розкласти по стерилізованих банках, додати оцет, закрити кришками, дати настоятися 40 хвилин.
А ось стерилізувати банки можна кількома способами. Готуйтесь до зими правильно!