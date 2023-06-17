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Для любителів гострого: лечо за цим рецептом ви будете їсти всю зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Гостра закуска на кожен день
Гостра закуска на кожен день. Фото mandarynka.com.ua

Буде смачно всю зиму!

Лечо – це класична угорська страва, яку вигадали дуже давно. Його варіантів дуже багато, але сьогодні ми зупинимося на одному.

Можете бути впевнені: гостре лечо за рецептом "СОДа" з’їдять миттєво. Саме тому вам доведеться заготовити неймовірну кількість цієї страви. Лечо – це чудове доповнення до м’ясних, рибних страв та гарнірів з картоплі. Та навіть просто зі шматочком хліба буде дуже смачно.

Як приготувати гостре лечо "Дихання дракона"

Інгредієнти:

  • 1,5 кг гострого перцю;
  • 2,2 кг помідорів;
  • 150 г часнику;
  • 1 ст. л. солі;
  • 5 ст. л. цукрового піску;
  • 100 мл олії;
  • 1 десертна ложка 9% оцту (на банку об’ємом 0,5 літра);
  • базилік, кріп, кінза – по одному пучку.

Спосіб приготування:

  1. Овочі помити, за потреби почистити.
  2. Помідори розрізати на кілька частин і подрібнити — можна скористатися блендером, м’ясорубкою або соковидавлювачем.
  3. Томатну масу, що вийшла, вилити в котел або каструлю з товстим дном, поставити на плиту, довести до кипіння і варити протягом 5-7 хвилин.
  4. Нарізати гострий перець шматочками завтовшки приблизно 1,5-2 сантиметри.
  5. Зубчики часнику подрібнити будь-яким зручним способом, подрібнити свіжу зелень.
  6. Перець, сіль, цукор, олію додати в томати, дати закипіти та варити ще 10 хвилин.
  7. Після цього додати часник, зелень, розмішати, готувати ще 10-15 хвилин після закипання.
  8. Перець розкласти по стерилізованих банках, додати оцет, закрити кришками, дати настоятися 40 хвилин.

А ось стерилізувати банки можна кількома способами. Готуйтесь до зими правильно!

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#Рецепт #Закуска #Лечо #Готуємо вдома