Не парою єдиною: три способи стерилізації банок, про які ви не знали

Виявляється, стерилізувати банки можна по-різному

Коли починається час консервації, для кожної господині стає актуальним питання, як стерилізувати банки та кришки. Адже без цієї важливої процедури процес приготування заготовок на зиму не обійдеться — вона потрібна для очищення банок від мікроорганізмів та захисту заготовок від псування.

Більшість господарок звикли стерилізувати банки лише одним способом – тримаючи їх деякий час над парою. Але це не єдиний варіант, як можна знищити всі мікроорганізми і не дати їм потрапити до заготовок. Разом із "Главредом" розберемося, як ще можна стерилізувати банки.

Як можна стерилізувати банки

У духовці. Для цього потрібно помити їх і поставити в холодну духовку дном донизу або вгору. Металеві кришки без гумки необхідно відправити до духовки разом із банками.

Далі потрібно закрити духовку, встановити температуру на 100-110 градусів та залишити банки там на 20 хвилин. Зачекайте, поки банки охолонуть і діставайте сухим рушником, щоб не обпалити руки. У жодному разі не використовуйте мокрий рушник — банки можуть не витримати різкого перепаду температур і луснути.

У мікрохвильовій печі. Для цього потрібно поставити банки в мікрохвильову піч, попередньо наливши всередину кожної з них від 1,5 до 2 сантиметрів води. Виберіть максимальну потужність та увімкніть мікрохвильову піч на 3-5 хвилин.

Вода під час цього процесу має закипіти. Коли мікрохвильова піч вимкнеться, обережно дістаньте банки, злийте воду, що залишилася, переверніть і залиште сохнути. Важливий нюанс: кришки стерилізувати у мікрохвильовій печі не можна.

Так само можна стерилізувати банки і в пароварці. Всередину ємності приладу потрібно налити трохи води та покласти туди кришки. Далі зверху встановити насадку для приготування на пару, яку поставити перевернуті банки. Увімкнути режим приготування на пару.

Коли вода закипить, потрібно потримати банки в такому положенні певний час, залежно від їх величини. Рекомендується дотримуватись наступного правила:

дрібні банки необхідно стерилізувати на пару 6-8 хвилин;

банки 1-2 літри – 10-15 хвилин;

об’ємом 3 літри та більше – 20 хвилин.

Ці лайфхаки допоможуть продовжити "життя" полуничному варенню. Готуйте та насолоджуйтесь результатом!