Рецепт сладких помидор: закуска, которую расхватают за минуту
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Вряд ли кто-то откажется от такой закуски
Сезон подготовки заготовок на зиму в разгаре. Каждая хозяйка пытается собрать лучшие рецепты и приготовить идеальные помидоры на зиму.
Если кажется, что все уже перепробовано, предлагаем приготовить сладкие маринованные помидоры по рецепту yummy_food_uaa. Все, что вам нужно – сварить простой сладкий маринад из минимума ингредиентов и добавить сочный болгарский перец. Попробуем?
Как приготовить сладкие маринованные помидоры.
Ингредиенты на 4 банки по 1,5 л.:
- помидоры – 4 кг;
- сладкий большой перец – из расчета 1 шт. на 4 банка по 1,5л.
Для маринада:
- вода – 3.5л;
- сахар – 15 ст.л сахара без горки;
- соль – 4 ложки без горки;
- уксус – 250 мл.
На каждую банку 1,5 л:
- перец горошком – 4-5 шт.;
- лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
- Перец помыть, очистить от семян, порезать на полоски как на салат.
- Твердые помидоры дважды промыть и просушить.
- Банки предварительно простерилизовать. На дно каждой банки отправить перец горошком, лавровый лист и порезанный перец. Туда же положить помидоры.
- Из перечисленных ингредиентов приготовить маринад. Залить им помидоры, покрыть крышками и поставить стерилизовать. Банки объемом 1,5 л необходимо стерилизовать 5 минут, 3л – 10 минут.
- Банки закатить крышками перевернуть и закутать до полного остывания.
Ранее "Телеграф" делился хитростями, как сохранить помидоры на зиму без консервации. Попробуйте — и не пожалеете!