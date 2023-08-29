Рецепт сладких помидор: закуска, которую расхватают за минуту

Вряд ли кто-то откажется от такой закуски

Сезон подготовки заготовок на зиму в разгаре. Каждая хозяйка пытается собрать лучшие рецепты и приготовить идеальные помидоры на зиму.

Если кажется, что все уже перепробовано, предлагаем приготовить сладкие маринованные помидоры по рецепту yummy_food_uaa. Все, что вам нужно – сварить простой сладкий маринад из минимума ингредиентов и добавить сочный болгарский перец. Попробуем?

Как приготовить сладкие маринованные помидоры.

Ингредиенты на 4 банки по 1,5 л.:

помидоры – 4 кг;

сладкий большой перец – из расчета 1 шт. на 4 банка по 1,5л.

Для маринада:

вода – 3.5л;

сахар – 15 ст.л сахара без горки;

соль – 4 ложки без горки;

уксус – 250 мл.

На каждую банку 1,5 л:

перец горошком – 4-5 шт.;

лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

Перец помыть, очистить от семян, порезать на полоски как на салат. Твердые помидоры дважды промыть и просушить. Банки предварительно простерилизовать. На дно каждой банки отправить перец горошком, лавровый лист и порезанный перец. Туда же положить помидоры. Из перечисленных ингредиентов приготовить маринад. Залить им помидоры, покрыть крышками и поставить стерилизовать. Банки объемом 1,5 л необходимо стерилизовать 5 минут, 3л – 10 минут. Банки закатить крышками перевернуть и закутать до полного остывания.

Ранее "Телеграф" делился хитростями, как сохранить помидоры на зиму без консервации. Попробуйте — и не пожалеете!