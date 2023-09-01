Просто отправьте помидоры в банку: самый ленивый рецепт заготовки на зиму

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Маринованные помидоры – лучшая закуска зимой. Что может быть лучше упругих, сладковатых томатов с почти незаметным привкусом уксуса?

Бесспорно, рецептов таких помидор – невероятное количество, и у каждого кулинара есть самый любимый рецепт. Но что может быть лучше простейшего способа маринования томатов, когда нужно просто положить их в банку и залить маринадом? Именно так предлагают сделать "Бабусині рецепти". Попробуйте – и не пожалеете!

Простой маринад для помидоров

Ингредиенты на 1 литр:

соль – 1 ст.л.;

сахар – 4 ст.л.;

уксус 9% – 4 ст.л.;

помидоры – количество для банки объемом 1 литр.

Способ приготовления:

Банки стерилизуем удобным способом, плотно выкладываем помидоры и заливаем их кипятком. Оставляем банки с прикрытыми крышками на 15 минут, а затем выливаем воду. В кастрюлю наливаем 1 литр чистой воды, туда добавляем соль и сахарный песок, доводим до кипения. Добавляем уксус, снова доводим до кипения. Полученный маринад вливаем в банки с помидорами и закатываем. Банки переворачиваем вверх дном, закутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать, чтобы помидоры не трескались. Ваши томаты будут не только вкусными, но и красивыми.