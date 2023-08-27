Ни один помидор в банке не треснет: хитрости, которые решат проблему
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Попробуйте — и ваши помидоры будут стоять долго
Вкусные и сочные маринованные помидоры — одно из самых любимых блюд зимой. Безусловно, у каждого кулинара есть любимые рецепты приготовления такой закуски.
Однако достаточно часто кулинары сталкиваются с тем, что томаты в банке трескаются. Как этого избежать, расскажем вместе с "РБК-Украина".
Что делать, чтобы помидоры не трескались
Для этого необходимо:
- выбирать свежие плоды;
- соблюдать рецептуру и пропорции зависимости от того, какой вид или сорт помидоров заготавливают на зиму;
- тщательно соблюдать правила чистоты во время процесса консервирования, в том числе чистоты рук;
- соблюдать правила стерилизации и во время, и после закатывания банок;
- проводить выдерживание банок с готовым продуктом до того, как оставить их на зимнее хранение.
Как засолить помидоры, чтобы они не треснули
От трещин может защитить одна процедура. Перед тем, как отправлять помидор в банку, залейте туда горячий маринад и оставьте его на некоторое время. Заливайте и выливайте рассол постепенно. Желательно, чтобы с каждым разом рассол был горячее предыдущего.
Чтобы помидоры не трескались, перед консервацией проколите зубочисткой помидоры в месте, где находится плодоножка. Учтите, что прокол должен быть глубоким — именно благодаря этому снизится напряжение пленки томатов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко очистить помидор от кожуры. Готовьте просто и с удовольствием.