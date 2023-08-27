Ни один помидор в банке не треснет: хитрости, которые решат проблему

Попробуйте — и ваши помидоры будут стоять долго

Вкусные и сочные маринованные помидоры — одно из самых любимых блюд зимой. Безусловно, у каждого кулинара есть любимые рецепты приготовления такой закуски.

Однако достаточно часто кулинары сталкиваются с тем, что томаты в банке трескаются. Как этого избежать, расскажем вместе с "РБК-Украина".

Что делать, чтобы помидоры не трескались

Для этого необходимо:

выбирать свежие плоды;

соблюдать рецептуру и пропорции зависимости от того, какой вид или сорт помидоров заготавливают на зиму;

тщательно соблюдать правила чистоты во время процесса консервирования, в том числе чистоты рук;

соблюдать правила стерилизации и во время, и после закатывания банок;

проводить выдерживание банок с готовым продуктом до того, как оставить их на зимнее хранение.

Как засолить помидоры, чтобы они не треснули

От трещин может защитить одна процедура. Перед тем, как отправлять помидор в банку, залейте туда горячий маринад и оставьте его на некоторое время. Заливайте и выливайте рассол постепенно. Желательно, чтобы с каждым разом рассол был горячее предыдущего.

Чтобы помидоры не трескались, перед консервацией проколите зубочисткой помидоры в месте, где находится плодоножка. Учтите, что прокол должен быть глубоким — именно благодаря этому снизится напряжение пленки томатов.

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