И для огурцов, и для помидор: рецепт универсального маринада для закруток
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В сезон консервации было бы неплохо иметь универсальный и быстрый рецепт маринада для маринованных огурцов и помидоров. А доступные ингредиенты в составе, безусловно, являются существенным плюсом.
Рецепт такого маринада подсказал Smachnonews.24. Он настолько универсальный, что варьировать его составляющие можно по своему вкусу. Попробуйте приготовить с ним и огурцы, и помидоры — и вы не пожалеете!
Как приготовить универсальный маринад для огурцов и помидоров
Ингредиенты на 4 порции:
- 1 стакан уксуса;
- 1 стакан воды;
- пол стакана сахара;
- 1 ч. л. соли (или по вкусу);
- 2 – 3 гвоздички;
- 2 – 3 веточки розмарина или других любимых трав;
- 1 ч. л. горчичного зерна (по желанию);
- несколько гранатовых зерен (по желанию, для цвета и вкуса).
Способ приготовления:
- В глубокой кастрюле разогрейте воду и всыпьте сахар. Помешивайте сироп до растворения сахара, после посолите, добавьте гвоздику и уксус. По желанию можете добавить горчичное зерно.
- Снимите с огня, добавьте веточки розмарина или других любимых трав по желанию. Оставьте остывать до комнатной температуры.
- Тем временем вымойте и при необходимости порежьте огурцы, уложите их в чистую банку. Туда же добавьте несколько гранатовых зерен, а затем залейте охлажденным маринадом.
- Если же вы закрываете томаты, порежьте их на кольца или полукольца, положите в чистую баночку и залейте охлажденным маринадом.
- Закройте банки крышками и поставьте стерилизовать на 20 минут — считайте время после закипания. Через несколько минут переверните.
Кстати, для особых гурманов можно замариновать огурцы с помидорами по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — вам понравится.