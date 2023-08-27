И для огурцов, и для помидор: рецепт универсального маринада для закруток

Это просто и очень удобно!

В сезон консервации было бы неплохо иметь универсальный и быстрый рецепт маринада для маринованных огурцов и помидоров. А доступные ингредиенты в составе, безусловно, являются существенным плюсом.

Рецепт такого маринада подсказал Smachnonews.24. Он настолько универсальный, что варьировать его составляющие можно по своему вкусу. Попробуйте приготовить с ним и огурцы, и помидоры — и вы не пожалеете!

Как приготовить универсальный маринад для огурцов и помидоров

Ингредиенты на 4 порции:

1 стакан уксуса;

1 стакан воды;

пол стакана сахара;

1 ч. л. соли (или по вкусу);

2 – 3 гвоздички;

2 – 3 веточки розмарина или других любимых трав;

1 ч. л. горчичного зерна (по желанию);

несколько гранатовых зерен (по желанию, для цвета и вкуса).

Способ приготовления:

В глубокой кастрюле разогрейте воду и всыпьте сахар. Помешивайте сироп до растворения сахара, после посолите, добавьте гвоздику и уксус. По желанию можете добавить горчичное зерно. Снимите с огня, добавьте веточки розмарина или других любимых трав по желанию. Оставьте остывать до комнатной температуры. Тем временем вымойте и при необходимости порежьте огурцы, уложите их в чистую банку. Туда же добавьте несколько гранатовых зерен, а затем залейте охлажденным маринадом. Если же вы закрываете томаты, порежьте их на кольца или полукольца, положите в чистую баночку и залейте охлажденным маринадом. Закройте банки крышками и поставьте стерилизовать на 20 минут — считайте время после закипания. Через несколько минут переверните.

Кстати, для особых гурманов можно замариновать огурцы с помидорами по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — вам понравится.