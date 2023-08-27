І для огірків, і для помідорів: рецепт універсального маринаду для закруток
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Це просто та дуже зручно!
У сезон консервації було б непогано мати універсальний та швидкий рецепт маринаду для маринованих огірків та помідорів. А доступні інгредієнти у складі, безперечно, є істотним плюсом.
Рецепт такого маринаду підказав Smachnonews.24. Він настільки універсальний, що варіювати його складові можна на свій смак. Спробуйте приготувати з ним і огірки, і помідори, і ви не пошкодуєте!
Як приготувати універсальний маринад для огірків та помідорів.
Інгредієнти на 4 порції:
- 1 склянка оцту;
- 1 склянка води;
- півсклянки цукру;
- 1 ч. л. солі (або до смаку);
- 2 — 3 гвоздики;
- 2 – 3 гілочки розмарину чи інших улюблених трав;
- 1 ч. л. гірчичного зерна (за бажанням);
- кілька гранатових зерен (за бажанням, для кольору та смаку).
Спосіб приготування:
- У глибокій каструлі розігрійте воду і всипте цукор. Помішуйте сироп до розчинення цукру, потім посоліть, додайте гвоздику та оцет. За бажанням можете додати гірчичне зерно.
- Зніміть з вогню, додайте гілочки розмарину чи інших улюблених трав за бажанням. Залишіть остигати до кімнатної температури.
- Тим часом вимийте і за потреби поріжте огірки, покладіть їх у чисту банку. Туди додайте кілька гранатових зерен, а потім залийте охолодженим маринадом.
- Якщо ж ви закриваєте томати, поріжте їх на кільця або півкільця, покладете в чисту баночку і залийте маринадом охолодженим.
- Закрийте банки кришками та поставте стерилізувати на 20 хвилин — рахуйте час після закипання. За кілька хвилин переверніть.
До речі, для спеціальних гурманів можна замаринувати огірки з помідорами за рецептом "Телеграфа". Спробуйте – вам сподобається.