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І для огірків, і для помідорів: рецепт універсального маринаду для закруток

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Універсальний маринад і для огірків, і для помідорів
Універсальний маринад і для огірків, і для помідорів. Фото historyurok.com.ua

Це просто та дуже зручно!

У сезон консервації було б непогано мати універсальний та швидкий рецепт маринаду для маринованих огірків та помідорів. А доступні інгредієнти у складі, безперечно, є істотним плюсом.

Рецепт такого маринаду підказав Smachnonews.24. Він настільки універсальний, що варіювати його складові можна на свій смак. Спробуйте приготувати з ним і огірки, і помідори, і ви не пошкодуєте!

Як приготувати універсальний маринад для огірків та помідорів.

Інгредієнти на 4 порції:

  • 1 склянка оцту;
  • 1 склянка води;
  • півсклянки цукру;
  • 1 ч. л. солі (або до смаку);
  • 2 — 3 гвоздики;
  • 2 – 3 гілочки розмарину чи інших улюблених трав;
  • 1 ч. л. гірчичного зерна (за бажанням);
  • кілька гранатових зерен (за бажанням, для кольору та смаку).

Спосіб приготування:

  1. У глибокій каструлі розігрійте воду і всипте цукор. Помішуйте сироп до розчинення цукру, потім посоліть, додайте гвоздику та оцет. За бажанням можете додати гірчичне зерно.
  2. Зніміть з вогню, додайте гілочки розмарину чи інших улюблених трав за бажанням. Залишіть остигати до кімнатної температури.
  3. Тим часом вимийте і за потреби поріжте огірки, покладіть їх у чисту банку. Туди додайте кілька гранатових зерен, а потім залийте охолодженим маринадом.
  4. Якщо ж ви закриваєте томати, поріжте їх на кільця або півкільця, покладете в чисту баночку і залийте маринадом охолодженим.
  5. Закрийте банки кришками та поставте стерилізувати на 20 хвилин — рахуйте час після закипання. За кілька хвилин переверніть.

До речі, для спеціальних гурманів можна замаринувати огірки з помідорами за рецептом "Телеграфа". Спробуйте – вам сподобається.

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#Рецепт #Маринад #Готуємо вдома