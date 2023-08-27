І для огірків, і для помідорів: рецепт універсального маринаду для закруток

Це просто та дуже зручно!

У сезон консервації було б непогано мати універсальний та швидкий рецепт маринаду для маринованих огірків та помідорів. А доступні інгредієнти у складі, безперечно, є істотним плюсом.

Рецепт такого маринаду підказав Smachnonews.24. Він настільки універсальний, що варіювати його складові можна на свій смак. Спробуйте приготувати з ним і огірки, і помідори, і ви не пошкодуєте!

Як приготувати універсальний маринад для огірків та помідорів.

Інгредієнти на 4 порції:

1 склянка оцту;

1 склянка води;

півсклянки цукру;

1 ч. л. солі (або до смаку);

2 — 3 гвоздики;

2 – 3 гілочки розмарину чи інших улюблених трав;

1 ч. л. гірчичного зерна (за бажанням);

кілька гранатових зерен (за бажанням, для кольору та смаку).

Спосіб приготування:

У глибокій каструлі розігрійте воду і всипте цукор. Помішуйте сироп до розчинення цукру, потім посоліть, додайте гвоздику та оцет. За бажанням можете додати гірчичне зерно. Зніміть з вогню, додайте гілочки розмарину чи інших улюблених трав за бажанням. Залишіть остигати до кімнатної температури. Тим часом вимийте і за потреби поріжте огірки, покладіть їх у чисту банку. Туди додайте кілька гранатових зерен, а потім залийте охолодженим маринадом. Якщо ж ви закриваєте томати, поріжте їх на кільця або півкільця, покладете в чисту баночку і залийте маринадом охолодженим. Закрийте банки кришками та поставте стерилізувати на 20 хвилин — рахуйте час після закипання. За кілька хвилин переверніть.

До речі, для спеціальних гурманів можна замаринувати огірки з помідорами за рецептом "Телеграфа". Спробуйте – вам сподобається.