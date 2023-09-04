Борщ будет лучше, чем у мамы: три неожиданных ингредиента сделают блюдо безумно вкусным

Незначительные изменения в рецепте сделают блюдо в разы вкуснее

Вкусный ароматный борщ – любимец на украинском столе. Мы рассказывали, почему он выходит оранжевым, а не красным. Теперь делимся секретными ингредиентами, добавление которых выведет блюдо на новый уровень.

Борщ может получиться очень вкусным, если немного подсластить, подкислить и сгустить его. Есть три простых продукта – о них рассказали на Pixelinform.

Сахар

Этот продукт может показаться неожиданным, но бойтесь добавлять его. Одной чайной ложки на кастрюлю будет достаточно. В таком случае сладость почти не будет ощущаться, но это поможет "раскрыться" другим ингредиентам.

Лимонный сок

Кислый компонент сделает вкус борща гораздо более интересным. Помимо воздействия на вкус, использование небольшого количества лимонного сока будет гарантией сохранения у борща яркого цвета.

Сливочное масло

Небольшой кусочек масла, брошенный в кастрюлю за несколько минут до завершения приготовления, соединит вкусы всех ингредиентов. Такой борщ получится более густым и сытным.

Но помните: лучший борщ – тот, который нравится именно вам. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать свеклу к борщу.