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Распространенное "салатное" заблуждение: халатность, которая может испортить вкус блюда

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Это касается овощей, которые варят для салатов
Это касается овощей, которые варят для салатов. Фото znaj.ua

Ошибка, которую допускают кулинары

Во многих салатах, в частности в популярном "Оливье", нередко "соседят" вареные яйца и морковь. Многие кулинары из-за этого в попытках сэкономить время варят продукты в одной кастрюле.

Так готовить салат становится гораздо проще. Однако опытные кулинары поступать так не советуют. Почему – рассказали на портале ProstoWay.

Почему яйца и морковь не стоит варить в одной кастрюле

На первый взгляд, яйца полностью защищены от воздействия моркови – они ведь защищены скорлупой. Но в действительности все не так просто.

Однако это покрытие имеет поры. Поэтому вареная морковь может изменить вкус белка, и это не пойдет ему на пользу.

Кроме того, невозможно застраховаться от трещины скорлупы. Если это произойдет, ненужного "взаимодействия" ингредиентов в кастрюле не избежать.

Еще один фактор – возможно наличие грязи на скорлупе. Даже если яйцо тщательно промыли, опасные микроорганизмы могут остаться на поверхности скорлупы.

Кроме этих факторов есть еще один важный момент: дело в том, что ингредиенты доходят до готовности в разное время. Варить их в одной посуде неудобно еще из-за этого.

Итак, если варить овощи и яйца по отдельности, вкус будет лучше. Также мы рассказывали, какие ингредиенты сделают вкуснее красный борщ.

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#Овощи #Салат #Лайфхак #Олів'є