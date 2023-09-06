Листья будут отпадать сами: ленивый трюк поможет без труда отпарить капусту для голубцов
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Простой трюк с микроволновкой
Голубцы – это очень вкусно, но и мраки с таким блюдом много. Часто кулинары даже прибегают к приготовлению ленивых голубцов — лишь бы не проходить длительную и скучную процедуру отпаривания капустных листьев.
Но есть очень простой способ, значительно экономящий время. На ProstoWay рассказали, как сделать это в микроволновке.
Как отпарить листья в микроволновке
Все, что нужно – это желание накрутить голубцы и микроволновку. Для применения возьмите капусту и острым, но небольшим ножом вырежьте кочерыжку.
Капусту уложите на тарелку, накройте пищевой пленкой или шариком и на максимальной мощности печи грейте в течение 5 минут. Время приготовления может быть другим – все зависит от вашей техники, ее мощности и размера капусты.
После этого снимите пленку, осторожно двумя вилками разберите верхние листья, пока капуста остается горячей.
Если вы сделали это и заметили, что в середине она еще сырая – допарьте то, что не разворачивается, еще одним подходом. Также мы рассказывали, что добавить в борщ, чтобы было вкуснее.