Листья будут отпадать сами: ленивый трюк поможет без труда отпарить капусту для голубцов

Простой трюк с микроволновкой

Голубцы – это очень вкусно, но и мраки с таким блюдом много. Часто кулинары даже прибегают к приготовлению ленивых голубцов — лишь бы не проходить длительную и скучную процедуру отпаривания капустных листьев.

Но есть очень простой способ, значительно экономящий время. На ProstoWay рассказали, как сделать это в микроволновке.

Как отпарить листья в микроволновке

Все, что нужно – это желание накрутить голубцы и микроволновку. Для применения возьмите капусту и острым, но небольшим ножом вырежьте кочерыжку.

Капусту уложите на тарелку, накройте пищевой пленкой или шариком и на максимальной мощности печи грейте в течение 5 минут. Время приготовления может быть другим – все зависит от вашей техники, ее мощности и размера капусты.

После этого снимите пленку, осторожно двумя вилками разберите верхние листья, пока капуста остается горячей.

Если вы сделали это и заметили, что в середине она еще сырая – допарьте то, что не разворачивается, еще одним подходом. Также мы рассказывали, что добавить в борщ, чтобы было вкуснее.