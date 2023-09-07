Вы могли не знать: как правильно заварить вермишель быстрого приготовления

Не все об этом знают

Любая вермишель быстрого приготовления – не просто еда для студентов. С началом полномасштабной войны она стала незаменимой – несколько пачек сухпайка следует иметь дома на всякий случай. Из нее также готовят салаты.

Вместе с today.ua рассказываем, как вкусно запарить вермишель быстрого приготовления. Кроме самой вермишели понадобится всего несколько продуктов. Но это сделать блюдо значительно более аппетитным.

Ингредиенты:

вермишель быстрого приготовления

бекон

сливки

твердый сыр

два яйца

Способ приготовления:

Высыпаем вермишель в тарелку и заливаем крутым кипятком. Вода должна покрывать содержимое на несколько пальцев. Обжариваем на сковороде несколько полосок бекона. Параллельно в глубокой миске смешиваем два яичных желтка, вливаем немного сливок и сложим натертый на терке сыр. Вермишель сливаем и высыпаем сверху бекон. Заливаем это все сливочным соусом. Солим, перчим и добавляем любимые приправы. Готовим блюдо несколько минут под крышкой на слабом огне – оно быстро закипит, ведь вермишель и так горячая.

Так всего за несколько минут можно превратить обычную еду в шедевр. Также мы рассказывали о трех продуктах, которые делают борщ более вкусным.