Вы могли не знать: как правильно заварить вермишель быстрого приготовления
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Не все об этом знают
Любая вермишель быстрого приготовления – не просто еда для студентов. С началом полномасштабной войны она стала незаменимой – несколько пачек сухпайка следует иметь дома на всякий случай. Из нее также готовят салаты.
Вместе с today.ua рассказываем, как вкусно запарить вермишель быстрого приготовления. Кроме самой вермишели понадобится всего несколько продуктов. Но это сделать блюдо значительно более аппетитным.
Ингредиенты:
- вермишель быстрого приготовления
- бекон
- сливки
- твердый сыр
- два яйца
Способ приготовления:
- Высыпаем вермишель в тарелку и заливаем крутым кипятком. Вода должна покрывать содержимое на несколько пальцев.
- Обжариваем на сковороде несколько полосок бекона. Параллельно в глубокой миске смешиваем два яичных желтка, вливаем немного сливок и сложим натертый на терке сыр.
- Вермишель сливаем и высыпаем сверху бекон. Заливаем это все сливочным соусом.
- Солим, перчим и добавляем любимые приправы. Готовим блюдо несколько минут под крышкой на слабом огне – оно быстро закипит, ведь вермишель и так горячая.
Так всего за несколько минут можно превратить обычную еду в шедевр. Также мы рассказывали о трех продуктах, которые делают борщ более вкусным.