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Ради этого салата вы скупите всю "Мивину": быстрый рецепт сытного блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой, но вкусный салат с "Мивиной"
Простой, но вкусный салат с "Мивиной". Фото cookpad.com

Никакой готовки часами, пару минут — и салат готов.

Что может быть гармоничнее лапши в сочетании с любимой курицей? Только салат из этих двух продуктов. Если вам нравятся салаты из "Мивины", то этот рецепт именно для вас.

Тем более такое блюдо по рецепту "Смач" получается легким, питательным, а главное — вкусным! Поэтому беремся к делу и готовим.

Как приготовить куриный салат с "Мивиной"

Ингредиенты:

  • "Мивина" – 1 упаковка;
  • филе курицы или индейки – 0,3 кг;
  • яйцо – 4 шт.;
  • зеленый лук;
  • петрушка, укроп – по усмотрению;
  • соль, специи — по своему вкусу;
  • майонез – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Яйца сварить, слить воду, охладить и очистить.
  2. Лапшу залить горячей водой, дать настояться, затем лишнюю жидкость слить.
  3. Готовую лапшу положить в салатник.
  4. Куриное филе отварить, залив холодной водой. Время варки после закипания – 15 минут.
  5. Яйца измельчить, курицу нарезать небольшими аккуратными кусочками и добавить в лапшу.
  6. Нарезать мелко зелень и положить в салатник.
  7. Заправить блюдо для готовности майонезом, солью, перцем, хорошо перемешать. Салат готовый, приятного аппетита вам!

Кстати, лапшу можно легко приготовить дома. Три ингредиента — и она готова!

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