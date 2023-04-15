Ради этого салата вы скупите всю "Мивину": быстрый рецепт сытного блюда

Никакой готовки часами, пару минут — и салат готов.

Что может быть гармоничнее лапши в сочетании с любимой курицей? Только салат из этих двух продуктов. Если вам нравятся салаты из "Мивины", то этот рецепт именно для вас.

Тем более такое блюдо по рецепту "Смач" получается легким, питательным, а главное — вкусным! Поэтому беремся к делу и готовим.

Как приготовить куриный салат с "Мивиной"

Ингредиенты:

"Мивина" – 1 упаковка;

филе курицы или индейки – 0,3 кг;

яйцо – 4 шт.;

зеленый лук;

петрушка, укроп – по усмотрению;

соль, специи — по своему вкусу;

майонез – 100 г.

Способ приготовления:

Яйца сварить, слить воду, охладить и очистить. Лапшу залить горячей водой, дать настояться, затем лишнюю жидкость слить. Готовую лапшу положить в салатник. Куриное филе отварить, залив холодной водой. Время варки после закипания – 15 минут. Яйца измельчить, курицу нарезать небольшими аккуратными кусочками и добавить в лапшу. Нарезать мелко зелень и положить в салатник. Заправить блюдо для готовности майонезом, солью, перцем, хорошо перемешать. Салат готовый, приятного аппетита вам!

Кстати, лапшу можно легко приготовить дома. Три ингредиента — и она готова!