Ради этого салата вы скупите всю "Мивину": быстрый рецепт сытного блюда
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Никакой готовки часами, пару минут — и салат готов.
Что может быть гармоничнее лапши в сочетании с любимой курицей? Только салат из этих двух продуктов. Если вам нравятся салаты из "Мивины", то этот рецепт именно для вас.
Тем более такое блюдо по рецепту "Смач" получается легким, питательным, а главное — вкусным! Поэтому беремся к делу и готовим.
Как приготовить куриный салат с "Мивиной"
Ингредиенты:
- "Мивина" – 1 упаковка;
- филе курицы или индейки – 0,3 кг;
- яйцо – 4 шт.;
- зеленый лук;
- петрушка, укроп – по усмотрению;
- соль, специи — по своему вкусу;
- майонез – 100 г.
Способ приготовления:
- Яйца сварить, слить воду, охладить и очистить.
- Лапшу залить горячей водой, дать настояться, затем лишнюю жидкость слить.
- Готовую лапшу положить в салатник.
- Куриное филе отварить, залив холодной водой. Время варки после закипания – 15 минут.
- Яйца измельчить, курицу нарезать небольшими аккуратными кусочками и добавить в лапшу.
- Нарезать мелко зелень и положить в салатник.
- Заправить блюдо для готовности майонезом, солью, перцем, хорошо перемешать. Салат готовый, приятного аппетита вам!
Кстати, лапшу можно легко приготовить дома. Три ингредиента — и она готова!