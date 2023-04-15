Заради цього салату ви скупите всю "Мівіну": швидкий рецепт ситної страви
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Жодного готування годинами, пару хвилин — і салат готовий.
Що може бути гармонійніше за локшину в поєднанні з улюбленою куркою? Тільки салат із цих двох продуктів. Якщо вам подобаються салати з "Мівіни", то цей рецепт саме для вас.
Тим більше така страва за рецептом "Смак" виходить легкою, поживною, а головне — смачною! Тому беремося до справи та готуємо.
Як приготувати курячий салат з "Мівіною"
Інгредієнти:
- "Мівіна" — 1 упаковка;
- філе курки або індички – 0,3 кг;
- яйце – 4 шт.;
- Зелена цибуля;
- петрушка, кріп – на розсуд;
- сіль, спеції — на свій смак;
- майонез – 100 р.
Спосіб приготування:
- Яйця зварити, злити воду, охолодити та очистити.
- Локшину залити гарячою водою до набрякання, потім зайву рідину злити.
- Готову локшину покласти у салатник.
- Куряче філе відварити, заливши холодною водою. Час варіння після закипання – 15 хвилин.
- Яйця подрібнити, нарізати курку невеликими акуратними шматочками та додати в локшину.
- Нарізати зелень і покласти в салатник.
- Заправити страву для готовності майонезом, сіллю, перцем, добре перемішати. Салат готовий, смачного вам!
До речі, локшину можна легко приготувати вдома. Три інгредієнти – і вона готова!