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Заради цього салату ви скупите всю "Мівіну": швидкий рецепт ситної страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий, але смачний салат із "Мівіною"
Простий, але смачний салат із "Мівіною". Фото cookpad.com

Жодного готування годинами, пару хвилин — і салат готовий.

Що може бути гармонійніше за локшину в поєднанні з улюбленою куркою? Тільки салат із цих двох продуктів. Якщо вам подобаються салати з "Мівіни", то цей рецепт саме для вас.

Тим більше така страва за рецептом "Смак" виходить легкою, поживною, а головне — смачною! Тому беремося до справи та готуємо.

Як приготувати курячий салат з "Мівіною"

Інгредієнти:

  • "Мівіна" — 1 упаковка;
  • філе курки або індички – 0,3 кг;
  • яйце – 4 шт.;
  • Зелена цибуля;
  • петрушка, кріп – на розсуд;
  • сіль, спеції — на свій смак;
  • майонез – 100 р.

Спосіб приготування:

  1. Яйця зварити, злити воду, охолодити та очистити.
  2. Локшину залити гарячою водою до набрякання, потім зайву рідину злити.
  3. Готову локшину покласти у салатник.
  4. Куряче філе відварити, заливши холодною водою. Час варіння після закипання – 15 хвилин.
  5. Яйця подрібнити, нарізати курку невеликими акуратними шматочками та додати в локшину.
  6. Нарізати зелень і покласти в салатник.
  7. Заправити страву для готовності майонезом, сіллю, перцем, добре перемішати. Салат готовий, смачного вам!

До речі, локшину можна легко приготувати вдома. Три інгредієнти – і вона готова!

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