Заради цього салату ви скупите всю "Мівіну": швидкий рецепт ситної страви

Жодного готування годинами, пару хвилин — і салат готовий.

Що може бути гармонійніше за локшину в поєднанні з улюбленою куркою? Тільки салат із цих двох продуктів. Якщо вам подобаються салати з "Мівіни", то цей рецепт саме для вас.

Тим більше така страва за рецептом "Смак" виходить легкою, поживною, а головне — смачною! Тому беремося до справи та готуємо.

Як приготувати курячий салат з "Мівіною"

Інгредієнти:

"Мівіна" — 1 упаковка;

філе курки або індички – 0,3 кг;

яйце – 4 шт.;

Зелена цибуля;

петрушка, кріп – на розсуд;

сіль, спеції — на свій смак;

майонез – 100 р.

Спосіб приготування:

Яйця зварити, злити воду, охолодити та очистити. Локшину залити гарячою водою до набрякання, потім зайву рідину злити. Готову локшину покласти у салатник. Куряче філе відварити, заливши холодною водою. Час варіння після закипання – 15 хвилин. Яйця подрібнити, нарізати курку невеликими акуратними шматочками та додати в локшину. Нарізати зелень і покласти в салатник. Заправити страву для готовності майонезом, сіллю, перцем, добре перемішати. Салат готовий, смачного вам!

До речі, локшину можна легко приготувати вдома. Три інгредієнти – і вона готова!