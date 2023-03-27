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Бюджетний рецепт: локшина з двох інгредієнтів, що втричі смачніша за магазинну

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Локшину нескладно приготувати вдома
Локшину нескладно приготувати вдома. Фото Popular Science

Готується дуже просто

Такий поширений продукт, як локшина, використовується у багатьох гарячих стравах та супах, наприклад, без неї не обходиться добра половина азійських страв. До того ж, замість купувати в магазині, її можна приготувати самотужки.

ProstoWay розповідає чудовий перевірений рецепт домашньої локшини. Вона виходить не лише бюджетна та швидка у приготуванні, а й втричі смачніша за покупну.

Інгредієнти:

  • Яйця – 4 шт
  • Борошно – 400-450 г
  • Сіль за смаком

Рецепт покроково:

  1. Яйця збити виделкою з дрібкою солі — до однорідності.
  2. Борошно просіяти в глибоку чашку та зробити в ньому заглиблення. Влити яєчну суміш, лопаткою добре все перемішати.
  3. Викласти тісто на стіл і добре вимішувати впродовж 15-20 хвилин. На виході воно повинне вийти однорідним, рівномірним та щільним і не липнути до рук.
  4. Накриваємо тісто рушником або пакетом. Залишаємо на столі хвилин на 10.
  5. Далі — розкочування тіста. Відрізаємо його невеликими порціями і розкочуємо в тонкий пласт приблизно 2 міліметри завтовшки. Кожен пласт щедро припилюємо борошном.
  6. Коли всі пласти будуть готові, можна нарізати їх на смужки. Кожна повинна бути приблизно 1 см завтовшки.

Така локшина швидко вариться, буквально 2-3 хвилини. Тому якщо ви варите суп, то додавати її варто наприкінці, щоб вона не розварилася занадто.

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#Рецепт #Макарони