Бюджетний рецепт: локшина з двох інгредієнтів, що втричі смачніша за магазинну

Готується дуже просто

Такий поширений продукт, як локшина, використовується у багатьох гарячих стравах та супах, наприклад, без неї не обходиться добра половина азійських страв. До того ж, замість купувати в магазині, її можна приготувати самотужки.

ProstoWay розповідає чудовий перевірений рецепт домашньої локшини. Вона виходить не лише бюджетна та швидка у приготуванні, а й втричі смачніша за покупну.

Інгредієнти:

Яйця – 4 шт

Борошно – 400-450 г

Сіль за смаком

Рецепт покроково:

Яйця збити виделкою з дрібкою солі — до однорідності. Борошно просіяти в глибоку чашку та зробити в ньому заглиблення. Влити яєчну суміш, лопаткою добре все перемішати. Викласти тісто на стіл і добре вимішувати впродовж 15-20 хвилин. На виході воно повинне вийти однорідним, рівномірним та щільним і не липнути до рук. Накриваємо тісто рушником або пакетом. Залишаємо на столі хвилин на 10. Далі — розкочування тіста. Відрізаємо його невеликими порціями і розкочуємо в тонкий пласт приблизно 2 міліметри завтовшки. Кожен пласт щедро припилюємо борошном. Коли всі пласти будуть готові, можна нарізати їх на смужки. Кожна повинна бути приблизно 1 см завтовшки.

Така локшина швидко вариться, буквально 2-3 хвилини. Тому якщо ви варите суп, то додавати її варто наприкінці, щоб вона не розварилася занадто.