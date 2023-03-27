Бюджетный рецепт: лапша из двух ингредиентов, втрое вкуснее магазинной

Готовится очень просто

Такой распространенный продукт, как лапша, используется во многих горячих блюдах и супах, например без нее не обходится добрая половина азиатских блюд. К тому же вместо покупать в магазине ее можно приготовить самостоятельно.

ProstoWay рассказывает отличный проверенный рецепт домашней лапши. Она получается не только бюджетная и быстрая в приготовлении, но и втрое вкуснее покупной.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт

Мука – 400-450 г

Соль по вкусу

Рецепт пошагово:

Яйца взбить вилкой с щепоткой соли – до однородности. Муку просеять в глубокую чашку и сделать в ней углубление. Влить яичную смесь, лопаткой хорошо все перемешать. Выложить тесто на стол и хорошо вымешивать в течение 15-20 минут. На выходе оно должно получиться однородным, равномерным и плотным и не липнуть к рукам. Накрываем тесто полотенцем или пакетом. Оставляем на столе минут на 10. Далее – раскатка теста. Отрезаем его небольшими порциями и раскатываем в тонкий пласт примерно 2 миллиметра толщиной. Каждый пласт щедро припыливаем мукой. Когда все пласты будут готовы, можно порезать их на полоски. Каждая должна быть примерно 1 см толщиной.

Такая лапша быстро варится, буквально 2-3 минуты. Поэтому если вы варите суп, то добавлять ее следует в конце, чтобы она не разварилась слишком.