Отменные супы на каждый день: три проверенных варианта на любой вкус
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Гороховый суп удивит вас своим вкусом и точно не оставит к нему равнодушным
Бытуем мнение, что горячие супы нужно кушать каждый день. К слову, многие граждане этого правила все-таки придерживаются, однако возникает вопрос к разнообразию тех самых супов.
"Телеграф" собрал три проверенных и вкусных варианта разных супов, которые можно приготовить на каждый день
Как приготовить классический гороховый суп
Ингредиенты
- Мясо — 350 г (любое, но очень важно, чтобы было на кости)
- Картофель — 3-4 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сухой колотый горох — 1 стакан
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
- Лавровый лист — 2 шт.
- Зелень (укроп, петрушка) — 3 веточки
Приготовление
- Горох необходимо как следует промыть, несколько раз меняя воду до ее прозрачности, а затем замочить его на 2-3 часа.
- Перелаживаем горох в варочную кастрюлю, добавляем мясо, заливаем водой и отправляем на плиту.
- Горох с мясом должны вариться около 40-60 минут на маленьком огне до того момента, пока полностью не станет мягким. Во время закипания на поверхности будет много пены — ее необходимо снимать.
- Когда горох сварился нужно достать из кастрюли мясо, обрезать его с кости, измельчить и отправить обратно в суп.
- Туда же отправляем нарезанный кубиками картофель, солим-перчим по вкусу.
- На сковороде пассируем лук и морковь, затем отправляем их в кастрюлю. Варим все вместе еще около 20 минут.
- Когда суп будет полностью готов, добавляем измельчённую зелень и лавровый лист. Ждем когда полностью закипит и віключаем.
Сырный суп с грибами и курицей
Ингредиенты
- Куриные грудки — 300 гр
- Шампиньоны — 300 гр
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Картошка — 4 шт.
- Плавленый сыр — 400 гр
- Растительное масло — 2 стол.л.
- Вода — 3 л
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Курицу необходимо хорошо промыть, отправить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться. Когда начнет кипеть — уберите всю пену, а затем на маленьком огне варите еще 30 минут.
- Морковь и лук чистим и моем. Морковку необходимо натереть на крупной терке, а луковицу порезать мелкими кусочками. Затем два ингредиента обжарить на небольшом огне в течение 5 минут.
- Шампиньоны очистить и нарезать, а затем отправить на 5 минут к морковке и луку. Выключить и оставить слегка остыть.
- За это время грудка должна была уже свариться. Ее нужно достать и дать немного остыть, а в бульон отправить картошку.
- Остывшую грудку нарезаем небольшими кусочками и добавляем к картошке. Солим и перчим, добавляем специи.
- Добавляем в суп зажарку и плавленый сыр и варим около 10 минут, пока он полностью не растворится.
Суп с лапшой и куриными сердечками
Ингредиенты
- Куриные сердечки — 300 гр
- Лапша — 80 гр
- Картошка (среднего размера) — 3 шт.
- Лук (среднего размера) — 1 шт.
- Морковь (небольшая) — 1 шт.
- Растительное масло — 2 стол.л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Вода (или чуть больше) — 1.7 л
Приготовление
- Сердечки промыть несколько раз в чистой воде, удалить из них крупные сосуды, лишний жир и кровь. После этого заливаем водой и отправляем вариться. Не забывайте в процессе снимать пену, чтобы бульон не был мутным.
- Лук, морковь и картошку моем и очищаем от кожуры.
- Затем нарезаем овощи: картофель — небольшими кубиками, лук — ломтиками, или небольшими кубиками, морковь — натрите на терке. Все овощи обжариваем на сковороде вместе с растительным маслом.
- Через 20 минут после закипания бульона отправляем к нему картофель. На сильном пламени доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим еще около 15-20 минут.
- Добавляем в кастрюлю зажарку и лавровый лист. Солим-перчим по вкусу, а как только бульон начнет закипать добавьте лапшу, проварите еще 5 минут, выключите и дайте супу постоять около 15 минут.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить нежный тыквенный крем-суп с зеленым чаем и чипсами из пармезана.
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