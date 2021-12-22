Отменные супы на каждый день: три проверенных варианта на любой вкус

Гороховый суп удивит вас своим вкусом и точно не оставит к нему равнодушным

Бытуем мнение, что горячие супы нужно кушать каждый день. К слову, многие граждане этого правила все-таки придерживаются, однако возникает вопрос к разнообразию тех самых супов.

"Телеграф" собрал три проверенных и вкусных варианта разных супов, которые можно приготовить на каждый день

Как приготовить классический гороховый суп

Ингредиенты

Мясо — 350 г (любое, но очень важно, чтобы было на кости)

Картофель — 3-4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сухой колотый горох — 1 стакан

Растительное масло — 2 ст.л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Лавровый лист — 2 шт.

Зелень (укроп, петрушка) — 3 веточки

Приготовление

Горох необходимо как следует промыть, несколько раз меняя воду до ее прозрачности, а затем замочить его на 2-3 часа. Перелаживаем горох в варочную кастрюлю, добавляем мясо, заливаем водой и отправляем на плиту. Горох с мясом должны вариться около 40-60 минут на маленьком огне до того момента, пока полностью не станет мягким. Во время закипания на поверхности будет много пены — ее необходимо снимать. Когда горох сварился нужно достать из кастрюли мясо, обрезать его с кости, измельчить и отправить обратно в суп. Туда же отправляем нарезанный кубиками картофель, солим-перчим по вкусу. На сковороде пассируем лук и морковь, затем отправляем их в кастрюлю. Варим все вместе еще около 20 минут. Когда суп будет полностью готов, добавляем измельчённую зелень и лавровый лист. Ждем когда полностью закипит и віключаем.

Сырный суп с грибами и курицей

Ингредиенты

Куриные грудки — 300 гр

Шампиньоны — 300 гр

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картошка — 4 шт.

Плавленый сыр — 400 гр

Растительное масло — 2 стол.л.

Вода — 3 л

Соль — по вкусу

Приготовление

Курицу необходимо хорошо промыть, отправить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться. Когда начнет кипеть — уберите всю пену, а затем на маленьком огне варите еще 30 минут. Морковь и лук чистим и моем. Морковку необходимо натереть на крупной терке, а луковицу порезать мелкими кусочками. Затем два ингредиента обжарить на небольшом огне в течение 5 минут. Шампиньоны очистить и нарезать, а затем отправить на 5 минут к морковке и луку. Выключить и оставить слегка остыть. За это время грудка должна была уже свариться. Ее нужно достать и дать немного остыть, а в бульон отправить картошку. Остывшую грудку нарезаем небольшими кусочками и добавляем к картошке. Солим и перчим, добавляем специи. Добавляем в суп зажарку и плавленый сыр и варим около 10 минут, пока он полностью не растворится.

Суп с лапшой и куриными сердечками

Ингредиенты

Куриные сердечки — 300 гр

Лапша — 80 гр

Картошка (среднего размера) — 3 шт.

Лук (среднего размера) — 1 шт.

Морковь (небольшая) — 1 шт.

Растительное масло — 2 стол.л.

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — по вкусу

Вода (или чуть больше) — 1.7 л

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Приготовление

Сердечки промыть несколько раз в чистой воде, удалить из них крупные сосуды, лишний жир и кровь. После этого заливаем водой и отправляем вариться. Не забывайте в процессе снимать пену, чтобы бульон не был мутным. Лук, морковь и картошку моем и очищаем от кожуры. Затем нарезаем овощи: картофель — небольшими кубиками, лук — ломтиками, или небольшими кубиками, морковь — натрите на терке. Все овощи обжариваем на сковороде вместе с растительным маслом. Через 20 минут после закипания бульона отправляем к нему картофель. На сильном пламени доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим еще около 15-20 минут. Добавляем в кастрюлю зажарку и лавровый лист. Солим-перчим по вкусу, а как только бульон начнет закипать добавьте лапшу, проварите еще 5 минут, выключите и дайте супу постоять около 15 минут.

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