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Отменные супы на каждый день: три проверенных варианта на любой вкус

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Супы советуют кушать каждый день
Супы советуют кушать каждый день

Гороховый суп удивит вас своим вкусом и точно не оставит к нему равнодушным

Бытуем мнение, что горячие супы нужно кушать каждый день. К слову, многие граждане этого правила все-таки придерживаются, однако возникает вопрос к разнообразию тех самых супов.

"Телеграф" собрал три проверенных и вкусных варианта разных супов, которые можно приготовить на каждый день

Как приготовить классический гороховый суп

Ингредиенты

  • Мясо — 350 г (любое, но очень важно, чтобы было на кости)
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сухой колотый горох — 1 стакан
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Зелень (укроп, петрушка) — 3 веточки

Приготовление

  1. Горох необходимо как следует промыть, несколько раз меняя воду до ее прозрачности, а затем замочить его на 2-3 часа.
  2. Перелаживаем горох в варочную кастрюлю, добавляем мясо, заливаем водой и отправляем на плиту.
  3. Горох с мясом должны вариться около 40-60 минут на маленьком огне до того момента, пока полностью не станет мягким. Во время закипания на поверхности будет много пены — ее необходимо снимать.
  4. Когда горох сварился нужно достать из кастрюли мясо, обрезать его с кости, измельчить и отправить обратно в суп.
  5. Туда же отправляем нарезанный кубиками картофель, солим-перчим по вкусу.
  6. На сковороде пассируем лук и морковь, затем отправляем их в кастрюлю. Варим все вместе еще около 20 минут.
  7. Когда суп будет полностью готов, добавляем измельчённую зелень и лавровый лист. Ждем когда полностью закипит и віключаем.

Сырный суп с грибами и курицей

Ингредиенты

  • Куриные грудки — 300 гр
  • Шампиньоны — 300 гр
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картошка — 4 шт.
  • Плавленый сыр — 400 гр
  • Растительное масло — 2 стол.л.
  • Вода — 3 л
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Курицу необходимо хорошо промыть, отправить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться. Когда начнет кипеть — уберите всю пену, а затем на маленьком огне варите еще 30 минут.
  2. Морковь и лук чистим и моем. Морковку необходимо натереть на крупной терке, а луковицу порезать мелкими кусочками. Затем два ингредиента обжарить на небольшом огне в течение 5 минут.
  3. Шампиньоны очистить и нарезать, а затем отправить на 5 минут к морковке и луку. Выключить и оставить слегка остыть.
  4. За это время грудка должна была уже свариться. Ее нужно достать и дать немного остыть, а в бульон отправить картошку.
  5. Остывшую грудку нарезаем небольшими кусочками и добавляем к картошке. Солим и перчим, добавляем специи.
  6. Добавляем в суп зажарку и плавленый сыр и варим около 10 минут, пока он полностью не растворится. 

Суп с лапшой и куриными сердечками

Ингредиенты

  • Куриные сердечки — 300 гр
  • Лапша — 80 гр
  • Картошка (среднего размера) — 3 шт.
  • Лук (среднего размера) — 1 шт.
  • Морковь (небольшая) — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 стол.л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Вода (или чуть больше) — 1.7 л

Приготовление

  1. Сердечки промыть несколько раз в чистой воде, удалить из них крупные сосуды, лишний жир и кровь. После этого заливаем водой и отправляем вариться. Не забывайте в процессе снимать пену, чтобы бульон не был мутным.
  2. Лук, морковь и картошку моем и очищаем от кожуры.
  3. Затем нарезаем овощи: картофель — небольшими кубиками, лук — ломтиками, или небольшими кубиками, морковь — натрите на терке. Все овощи обжариваем на сковороде вместе с растительным маслом.
  4. Через 20 минут после закипания бульона отправляем к нему картофель. На сильном пламени доводим до кипения, затем уменьшаем огонь и варим еще около 15-20 минут.
  5. Добавляем в кастрюлю зажарку и лавровый лист. Солим-перчим по вкусу, а как только бульон начнет закипать добавьте лапшу, проварите еще 5 минут, выключите и дайте супу постоять около 15 минут.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить нежный тыквенный крем-суп с зеленым чаем и чипсами из пармезана.

Теги:
#Рецепт #Меню #Рецепты #Суп #Ежедневное меню
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