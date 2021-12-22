Чудові супи на кожен день: три перевірені варіанти на будь-який смак
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Гороховий суп здивує вас своїм смаком і точно не залишить до нього байдужим
Існує думка, що гарячі супи потрібно їсти щодня. До речі, багато громадян цього правила все-таки дотримуються, проте виникає питання до різноманітності тих самих супів.
"Телеграф" зібрав три перевірені та смачні варіанти різних супів, які можна приготувати на кожен день
Як приготувати гороховий суп
Інгредієнти
- М’ясо — 350 г (будь-яке, але дуже важливо, щоб було на кістці)
- Картопля — 3-4 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сухий колотий горох — 1 склянка
- Рослинна олія — 2 ст.л.
- Сіль, чорний мелений перець — за смаком
- Лавровий лист — 2 шт.
- Зелень (кріп, петрушка) — 3 гілочки
Приготування
- Горох необхідно добре промити, кілька разів змінюючи воду до її прозорості, а потім замочити його на 2-3 години.
- Перекладаємо горох у каструлю, додаємо м’ясо, заливаємо водою та відправляємо на плиту.
- Горох з м’ясом повинні варитись близько 40-60 хвилин на маленькому вогні до того моменту, поки повністю не стане м’яким. Під час закипання на поверхні буде багато піни, її необхідно знімати.
- Коли горох зварився, потрібно дістати з каструлі м’ясо, обрізати його з кістки, подрібнити і відправити назад у суп.
- Туди ж відправляємо нарізану кубиками картопля, солимо-перчимо на смак.
- На сковороді пасеруємо цибулю та моркву, потім відправляємо їх у каструлю. Варимо разом ще близько 20 хвилин.
- Коли суп буде повністю готовий, додаємо подрібнену зелень та лавровий лист. Чекаємо, коли повністю закипить і виключаємо.
Сирний суп з грибами та куркою
Інгредієнти
- Курячі грудки — 300 гр
- Печериці — 300 гр
- Цибуля — 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Картопля — 4 шт.
- Плавлений сир — 400 гр
- Рослинна олія — 2 стол.
- Вода — 3 л
- Сіль за смаком
Приготування
- Курку необхідно добре промити, відправити в каструлю, залити водою та поставити варитися. Коли почне кипіти – приберіть усю піну, а потім на маленькому вогні варіть ще 30 хвилин.
- Морква і цибуля чистим і моїм. Морквину необхідно натерти на великій тертці, а цибулину нарізати дрібними шматочками. Потім два інгредієнти обсмажити на невеликому вогні протягом 5 хвилин.
- Печериці очистити і нарізати, а потім відправити на 5 хвилин до моркви та цибулі. Вимкнути та залишити злегка охолонути.
- За цей час грудка мала вже зваритися. Її треба дістати і дати трохи охолонути, а в бульйон відправити картоплю.
- Остиглу грудку нарізаємо невеликими шматочками і додаємо до картоплі. Солимо і перчимо, додаємо спеції.
- Додаємо в суп засмажку та плавлений сир і варимо близько 10 хвилин, доки він повністю не розчиниться.
Суп з локшиною та курячими серцями
Інгредієнти
- Курячі серця — 300 гр
- Локшина — 80 гр
- Картопля (середнього розміру) — 3 шт.
- Цибуля (середнього розміру) — 1 шт.
- Морква (невелика) – 1 шт.
- Рослинна олія — 2 стол.
- Лавровий лист — 1 шт.
- Сіль за смаком
- Вода (або трохи більше) – 1.7 л
Приготування
- Серця промити кілька разів у чистій воді, видалити з них великі судини, зайвий жир і кров. Після цього заливаємо водою та відправляємо варитися. Не забувайте у процесі знімати піну, щоб бульйон не був каламутним.
- Цибулю, моркву та картоплю миємо та очищаємо від шкірки.
- Потім нарізаємо овочі: картопля – невеликими кубиками, цибуля – скибочками, або невеликими кубиками, морква – натріть на тертці. Всі овочі обсмажуємо на сковороді разом з олією.
- Через 20 хвилин після закипання бульйону відправляємо до нього картоплю. На сильному вогні доводимо до кипіння, потім зменшуємо вогонь і варимо ще близько 15-20 хвилин.
- Додаємо в каструлю засмажку та лавровий лист. Солимо-перчимо до смаку, а як тільки бульйон почне закипати додайте локшину, проваріть ще 5 хвилин, вимкніть і дайте супу постояти близько 15 хвилин.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати ніжний гарбузовий крем-суп із зеленим чаєм та чіпсами з пармезану.
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