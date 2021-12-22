Чудові супи на кожен день: три перевірені варіанти на будь-який смак

Гороховий суп здивує вас своїм смаком і точно не залишить до нього байдужим

Існує думка, що гарячі супи потрібно їсти щодня. До речі, багато громадян цього правила все-таки дотримуються, проте виникає питання до різноманітності тих самих супів.

"Телеграф" зібрав три перевірені та смачні варіанти різних супів, які можна приготувати на кожен день

Як приготувати гороховий суп

Інгредієнти

М’ясо — 350 г (будь-яке, але дуже важливо, щоб було на кістці)

Картопля — 3-4 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква – 1 шт.

Сухий колотий горох — 1 склянка

Рослинна олія — 2 ст.л.

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Лавровий лист — 2 шт.

Зелень (кріп, петрушка) — 3 гілочки

Приготування

Горох необхідно добре промити, кілька разів змінюючи воду до її прозорості, а потім замочити його на 2-3 години. Перекладаємо горох у каструлю, додаємо м’ясо, заливаємо водою та відправляємо на плиту. Горох з м’ясом повинні варитись близько 40-60 хвилин на маленькому вогні до того моменту, поки повністю не стане м’яким. Під час закипання на поверхні буде багато піни, її необхідно знімати. Коли горох зварився, потрібно дістати з каструлі м’ясо, обрізати його з кістки, подрібнити і відправити назад у суп. Туди ж відправляємо нарізану кубиками картопля, солимо-перчимо на смак. На сковороді пасеруємо цибулю та моркву, потім відправляємо їх у каструлю. Варимо разом ще близько 20 хвилин. Коли суп буде повністю готовий, додаємо подрібнену зелень та лавровий лист. Чекаємо, коли повністю закипить і виключаємо.

Сирний суп з грибами та куркою

Інгредієнти

Курячі грудки — 300 гр

Печериці — 300 гр

Цибуля — 1 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля — 4 шт.

Плавлений сир — 400 гр

Рослинна олія — 2 стол.

Вода — 3 л

Сіль за смаком

Приготування

Курку необхідно добре промити, відправити в каструлю, залити водою та поставити варитися. Коли почне кипіти – приберіть усю піну, а потім на маленькому вогні варіть ще 30 хвилин. Морква і цибуля чистим і моїм. Морквину необхідно натерти на великій тертці, а цибулину нарізати дрібними шматочками. Потім два інгредієнти обсмажити на невеликому вогні протягом 5 хвилин. Печериці очистити і нарізати, а потім відправити на 5 хвилин до моркви та цибулі. Вимкнути та залишити злегка охолонути. За цей час грудка мала вже зваритися. Її треба дістати і дати трохи охолонути, а в бульйон відправити картоплю. Остиглу грудку нарізаємо невеликими шматочками і додаємо до картоплі. Солимо і перчимо, додаємо спеції. Додаємо в суп засмажку та плавлений сир і варимо близько 10 хвилин, доки він повністю не розчиниться.

Суп з локшиною та курячими серцями

Інгредієнти

Курячі серця — 300 гр

Локшина — 80 гр

Картопля (середнього розміру) — 3 шт.

Цибуля (середнього розміру) — 1 шт.

Морква (невелика) – 1 шт.

Рослинна олія — 2 стол.

Лавровий лист — 1 шт.

Сіль за смаком

Вода (або трохи більше) – 1.7 л

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Приготування

Серця промити кілька разів у чистій воді, видалити з них великі судини, зайвий жир і кров. Після цього заливаємо водою та відправляємо варитися. Не забувайте у процесі знімати піну, щоб бульйон не був каламутним. Цибулю, моркву та картоплю миємо та очищаємо від шкірки. Потім нарізаємо овочі: картопля – невеликими кубиками, цибуля – скибочками, або невеликими кубиками, морква – натріть на тертці. Всі овочі обсмажуємо на сковороді разом з олією. Через 20 хвилин після закипання бульйону відправляємо до нього картоплю. На сильному вогні доводимо до кипіння, потім зменшуємо вогонь і варимо ще близько 15-20 хвилин. Додаємо в каструлю засмажку та лавровий лист. Солимо-перчимо до смаку, а як тільки бульйон почне закипати додайте локшину, проваріть ще 5 хвилин, вимкніть і дайте супу постояти близько 15 хвилин.

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