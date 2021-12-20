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Чудовий салат з куркою та квасолею, який можна приготувати за п’ять хвилин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Салат готується всього за п’ять хвилин Новина оновлена 20 грудня 2021, 20:15
Салат готується всього за п’ять хвилин

Цей салат дуже простий у приготуванні.

Кожна господиня хоче, щоб її новорічний стіл був смачним і різноманітним, особливо коли в будинку будуть гості, але часу приготувати все й одразу дуже часто не вистачає. У такому разі на допомогу приходять швидкі рецепти різних салатів та закусок, які можна приготувати буквально за 5 хвилин.

На своїй сторінці в Інстаграм кулінарний блогер Тетяна ( tanya_vasich ) поділилася рецептом дуже швидкого та смачного салату з куркою.

Інгредієнти:

  • квасоля — 200 гр
  • куряча грудка — 150 гр
  • мариновані огірочки — 70 гр
  • червона цибуля — 30гр
  • волоський горіх — 40 гр
  • петрушка
  • кріп
  • майонез – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Курячі грудки і мариновані огірки наріжте невеликими кубиками.
  2. З квасолі злийте зайву рідину та промийте її.
  3. Цибулю нарізати четвертинками кілець, волоський горіх крупно порубати, а зелень кропу і петрушки дрібно подрібніть.
  4. Після цього заправте все майонезом. Також можна замінити соус на рослинну або оливкову олію.
  5. Сіль та перець додавайте до смаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати роли з огірків зі шпротами.

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#Рецепт #Салат
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