Чудовий салат з куркою та квасолею, який можна приготувати за п’ять хвилин

Цей салат дуже простий у приготуванні.

Кожна господиня хоче, щоб її новорічний стіл був смачним і різноманітним, особливо коли в будинку будуть гості, але часу приготувати все й одразу дуже часто не вистачає. У такому разі на допомогу приходять швидкі рецепти різних салатів та закусок, які можна приготувати буквально за 5 хвилин.

На своїй сторінці в Інстаграм кулінарний блогер Тетяна ( tanya_vasich ) поділилася рецептом дуже швидкого та смачного салату з куркою.

Інгредієнти:

квасоля — 200 гр

куряча грудка — 150 гр

мариновані огірочки — 70 гр

червона цибуля — 30гр

волоський горіх — 40 гр

петрушка

кріп

майонез – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Курячі грудки і мариновані огірки наріжте невеликими кубиками. З квасолі злийте зайву рідину та промийте її. Цибулю нарізати четвертинками кілець, волоський горіх крупно порубати, а зелень кропу і петрушки дрібно подрібніть. Після цього заправте все майонезом. Також можна замінити соус на рослинну або оливкову олію. Сіль та перець додавайте до смаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати роли з огірків зі шпротами.