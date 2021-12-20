Чудовий салат з куркою та квасолею, який можна приготувати за п’ять хвилин
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 245
Цей салат дуже простий у приготуванні.
Кожна господиня хоче, щоб її новорічний стіл був смачним і різноманітним, особливо коли в будинку будуть гості, але часу приготувати все й одразу дуже часто не вистачає. У такому разі на допомогу приходять швидкі рецепти різних салатів та закусок, які можна приготувати буквально за 5 хвилин.
На своїй сторінці в Інстаграм кулінарний блогер Тетяна ( tanya_vasich ) поділилася рецептом дуже швидкого та смачного салату з куркою.
Інгредієнти:
- квасоля — 200 гр
- куряча грудка — 150 гр
- мариновані огірочки — 70 гр
- червона цибуля — 30гр
- волоський горіх — 40 гр
- петрушка
- кріп
- майонез – 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки і мариновані огірки наріжте невеликими кубиками.
- З квасолі злийте зайву рідину та промийте її.
- Цибулю нарізати четвертинками кілець, волоський горіх крупно порубати, а зелень кропу і петрушки дрібно подрібніть.
- Після цього заправте все майонезом. Також можна замінити соус на рослинну або оливкову олію.
- Сіль та перець додавайте до смаку.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати роли з огірків зі шпротами.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-