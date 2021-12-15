Фаршировані яйця з копченою куркою: рецепт яскравої закуски за 10 хвилин

Закуска напевно сподобається всім гостям

Чудовим доповненням новорічного столу стануть закуски. Можна приготувати три види сирних канапе або неймовірно красиві "Грибочки". Відмінним варіантом також стануть фаршировані копченою куркою та сиром яйця.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

6 зварених круто яєць;

125 гр. копченої курки;

50 г сиру;

невеликий шматочок червоної цибулі;

майонез;

зерна граната;

перець чорний мелений за смаком;

сіль за смаком (за бажанням);

кучерява петрушка або кріп для прикраси.

Приготування:

Використовуємо копчене куряче стегенце, відокремлюємо м’ясо від кістки і дрібно нарізаємо. Дрібно нарізаємо червону цибулю і разом із куркою відправляємо у тарілку. Додаємо до курки та цибулі натертий на дрібній тертці сир. Очищаємо яйця, розрізаємо вздовж на 2 частини, дістаємо жовток та перекладаємо його у блюдо. У начинку додаємо трохи чорного меленого перцю, заправляємо невеликою кількістю майонезу та добре перемішуємо. Можна додати сіль за смаком. Наповнюємо яєчні білки начинкою, зверху змащуємо майонезом і викладаємо зерна граната. Страву прикрашаємо гілочками свіжої петрушки або кропу.

Відеорецепт:

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