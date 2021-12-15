Фаршированные яйца с копченой курицей: рецепт яркой закуски за 10 минут
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Закуска наверняка понравится всем гостям
Отличным дополнением новогоднего стола станут закуски. Можно приготовить три вида сырных канапе или невероятно красивые "Грибочки". Отличным вариантом также станут фаршированные копченой курицей и сыром яйца
Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 6 яиц вареных вкрутую;
- 125 г. копченой курицы;
- 50 г. сыра;
- небольшой кусочек красного лука;
- майонез;
- зерна граната;
- перец черный молотый по вкусу;
- соль по вкусу (по желанию);
- кучерявая петрушка или укроп для украшения.
Приготовление:
- Используем копченный куриный окорочок, отделяем мясо от кости и мелко нарезаем.
- Мелко нарезаем красный лук и вместе с курицей отправляем в тарелку.
- Добавляем к курице и луку натертый на мелкой терке сыр.
- Очищаем яйца, разрезаем вдоль на 2 части, достаем желток и перекладываем его в блюдо.
- В начинку добавляем немного черного молотого перца, заправляем небольшим количеством майонеза и хорошо перемешиваем. Можно добавить соль по вкусу.
- Наполняем яичные белки начинкой, сверху немного смазываем майонезом и выкладываем зерна граната.
- Блюдо украшаем веточками свежей петрушки или укропа.
Видеорецепт:
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