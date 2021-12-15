Укр

Фаршированные яйца с копченой курицей: рецепт яркой закуски за 10 минут

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
58
Как красиво украсить фаршированные яйца Новость обновлена 15 декабря 2021, 12:13
Как красиво украсить фаршированные яйца

Закуска наверняка понравится всем гостям

Отличным дополнением новогоднего стола станут закуски. Можно приготовить три вида сырных канапе или невероятно красивые "Грибочки". Отличным вариантом также станут фаршированные копченой курицей и сыром яйца

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 6 яиц вареных вкрутую;
  • 125 г. копченой курицы;
  • 50 г. сыра;
  • небольшой кусочек красного лука;
  • майонез;
  • зерна граната;
  • перец черный молотый по вкусу;
  • соль по вкусу (по желанию);
  • кучерявая петрушка или укроп для украшения.

Приготовление:

  1. Используем копченный куриный окорочок, отделяем мясо от кости и мелко нарезаем.
  2. Мелко нарезаем красный лук и вместе с курицей отправляем в тарелку.
  3. Добавляем к курице и луку натертый на мелкой терке сыр.
  4. Очищаем яйца, разрезаем вдоль на 2 части, достаем желток и перекладываем его в блюдо.
  5. В начинку добавляем немного черного молотого перца, заправляем небольшим количеством майонеза и хорошо перемешиваем. Можно добавить соль по вкусу.
  6. Наполняем яичные белки начинкой, сверху немного смазываем майонезом и выкладываем зерна граната.
  7. Блюдо украшаем веточками свежей петрушки или укропа.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить роллы из огурцов со шпротами.

Теги:
#Рецепт #Новый год #Закуска
Прощание с Кернесом собрало тысячи людей.
Харьков
Харьков перекрыли из-за годовщины смерти Кернеса: как чтят память о нем и чем запомнился экс-мэр (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Прощание с Кернесом собрало тысячи людей.
Харьков перекрыли из-за годовщины смерти Кернеса: как чтят память о нем и чем запомнился экс-мэр (фото, видео)
Дата публикации
Категория
С нового года может возрасти количество новых случаев ковида
Врач назвал дату следующей волны коронавируса в Украине
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский использовал полицию, чтобы обойти пробку
Зеленский и Ко используют оперативные номера и спецсигналы для езды по Киеву (расследование)
Дата публикации
Категория
Соцсети уже высмеяли попытку в "бомбу" от Гордона и Богдана
"Вову лупасят мокрыми панталонами": как украинцы отреагировали на интервью Богдана Гордону
Дата публикации
Категория
Народный депутат Дмитрий Разумков
"Слуги народа" выясняют, как лишать мандатов мажоритарщиков, уходящих к Разумкову