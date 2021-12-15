Фаршированные яйца с копченой курицей: рецепт яркой закуски за 10 минут

Закуска наверняка понравится всем гостям

Отличным дополнением новогоднего стола станут закуски. Можно приготовить три вида сырных канапе или невероятно красивые "Грибочки". Отличным вариантом также станут фаршированные копченой курицей и сыром яйца

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

6 яиц вареных вкрутую;

125 г. копченой курицы;

50 г. сыра;

небольшой кусочек красного лука;

майонез;

зерна граната;

перец черный молотый по вкусу;

соль по вкусу (по желанию);

кучерявая петрушка или укроп для украшения.

Приготовление:

Используем копченный куриный окорочок, отделяем мясо от кости и мелко нарезаем. Мелко нарезаем красный лук и вместе с курицей отправляем в тарелку. Добавляем к курице и луку натертый на мелкой терке сыр. Очищаем яйца, разрезаем вдоль на 2 части, достаем желток и перекладываем его в блюдо. В начинку добавляем немного черного молотого перца, заправляем небольшим количеством майонеза и хорошо перемешиваем. Можно добавить соль по вкусу. Наполняем яичные белки начинкой, сверху немного смазываем майонезом и выкладываем зерна граната. Блюдо украшаем веточками свежей петрушки или укропа.

Видеорецепт:

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