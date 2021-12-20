Обалденный салат с курицей и фасолью, который можно приготовить за пять минут

Этот салат очень простой в приготовлении.

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее новогодний стол был вкусным и разнообразным, особенно, когда в доме будут гости, но времени приготовить все и сразу очень часто не хватает. В таком случае на помощь приходят быстрые рецепты различных салатов и закусок, которые можно приготовить буквально за 5 минут.

На своей странице в Инстаграм кулинарный блогер Татьяна (tanya_vasich) поделилась рецептом очень быстрого и вкусного салата с курицей.

Ингредиенты:

фасоль — 200 гр

куриная грудка — 150 гр

маринованные огурчики — 70 гр

красный лук — 30гр

грецкий орех — 40 гр

петрушка

укроп

майонез — 1 ст.л.

Способ приготовления:

Куриную грудку и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. С фасоли слейте лишнюю жидкость и промойте ее. Лук нарезать четвертинками колец, грецкий орех крупно порубите, а зелень укропа и петрушки мелко измельчите. После заправьте все майонезом. Также можно заменить соус на растительное или оливковое масло. Соль и перец добавляйте по вкусу.

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