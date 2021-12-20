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Обалденный салат с курицей и фасолью, который можно приготовить за пять минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Салат готовиться всего за пять минут Новость обновлена 20 декабря 2021, 20:15
Салат готовиться всего за пять минут

Этот салат очень простой в приготовлении. 

Каждая хозяйка хочет, чтобы ее новогодний стол был вкусным и разнообразным, особенно, когда в доме будут гости, но времени приготовить все и сразу очень часто не хватает. В таком случае на помощь приходят быстрые рецепты различных салатов и закусок, которые можно приготовить буквально за 5 минут. 

На своей странице в Инстаграм кулинарный блогер Татьяна (tanya_vasich) поделилась рецептом очень быстрого и вкусного салата с курицей. 

Ингредиенты:

  • фасоль — 200 гр
  • куриная грудка — 150 гр
  • маринованные огурчики — 70 гр
  • красный лук — 30гр
  • грецкий орех — 40 гр
  • петрушка
  • укроп
  • майонез — 1 ст.л.

Способ приготовления: 

  1. Куриную грудку и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. 
  2. С фасоли слейте лишнюю жидкость и промойте ее. 
  3. Лук нарезать четвертинками колец, грецкий орех крупно порубите, а зелень укропа и петрушки мелко измельчите.
  4. После заправьте все майонезом. Также можно заменить соус на растительное или оливковое масло. 
  5. Соль и перец добавляйте по вкусу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить роллы из огурцов со шпротами.

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