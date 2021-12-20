Обалденный салат с курицей и фасолью, который можно приготовить за пять минут
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Этот салат очень простой в приготовлении.
Каждая хозяйка хочет, чтобы ее новогодний стол был вкусным и разнообразным, особенно, когда в доме будут гости, но времени приготовить все и сразу очень часто не хватает. В таком случае на помощь приходят быстрые рецепты различных салатов и закусок, которые можно приготовить буквально за 5 минут.
На своей странице в Инстаграм кулинарный блогер Татьяна (tanya_vasich) поделилась рецептом очень быстрого и вкусного салата с курицей.
Ингредиенты:
- фасоль — 200 гр
- куриная грудка — 150 гр
- маринованные огурчики — 70 гр
- красный лук — 30гр
- грецкий орех — 40 гр
- петрушка
- укроп
- майонез — 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Куриную грудку и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками.
- С фасоли слейте лишнюю жидкость и промойте ее.
- Лук нарезать четвертинками колец, грецкий орех крупно порубите, а зелень укропа и петрушки мелко измельчите.
- После заправьте все майонезом. Также можно заменить соус на растительное или оливковое масло.
- Соль и перец добавляйте по вкусу.
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