Готую салат так — і виходить краще за ресторанний: рецепт з "Мівіною"
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Простий рецепт незвичайного салату
Класичні салати посідають особливе місце. Вони підходять для свят і для тихої сімейної вечері, їх їдять як легку вечірню закуску. Овочеві чи м’ясні – кожен рецепт доведений до ідеалу.
Але цей салат від Рrosalat.com.ua відрізняється від тих, до яких ми звикли. Головний його інгредієнт — вермішель швидкого приготування "Мівіна". Незвичайний, але смачний та легкий салат підійде і на кожен день, і на святковий стіл.
Як приготувати салат з "Мівіни"
Інгредієнти:
- "Мівіна" — 2 упаковки;
- консервована кукурудза – 0,5 л;
- крабові палички — 1 упаковка;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйце куряче — 5 шт;
- майонез чи інший соус до смаку – 150-200 мл.
Спосіб приготування:
- "Мівіну" потрібно подрібнити та залити окропом на 20-30 хв. Відкинути на друшляк і приправити спеціями до смаку.
- Крабові палички подрібнити.
- Яйця зварити, почистити, подрібнити.
- Цибулю порізати дрібно і замаринувати на 20-30 хвилин, щоб була кислинка.
- З консервованої кукурудзи злити рідину.
- Усі підготовлені продукти змішати, заправити майонезом та прикрасити за бажанням.
До речі, "Телеграф" писав уже про незвичайні салати, але з кукурудзою. Пару інгредієнтів, п’ять хвилин часу — і готові салати.