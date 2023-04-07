Готую салат так — і виходить краще за ресторанний: рецепт з "Мівіною"

Простий рецепт незвичайного салату

Класичні салати посідають особливе місце. Вони підходять для свят і для тихої сімейної вечері, їх їдять як легку вечірню закуску. Овочеві чи м’ясні – кожен рецепт доведений до ідеалу.

Але цей салат від Рrosalat.com.ua відрізняється від тих, до яких ми звикли. Головний його інгредієнт — вермішель швидкого приготування "Мівіна". Незвичайний, але смачний та легкий салат підійде і на кожен день, і на святковий стіл.

Як приготувати салат з "Мівіни"

Інгредієнти:

"Мівіна" — 2 упаковки;

консервована кукурудза – 0,5 л;

крабові палички — 1 упаковка;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйце куряче — 5 шт;

майонез чи інший соус до смаку – 150-200 мл.

Спосіб приготування:

"Мівіну" потрібно подрібнити та залити окропом на 20-30 хв. Відкинути на друшляк і приправити спеціями до смаку. Крабові палички подрібнити. Яйця зварити, почистити, подрібнити. Цибулю порізати дрібно і замаринувати на 20-30 хвилин, щоб була кислинка. З консервованої кукурудзи злити рідину. Усі підготовлені продукти змішати, заправити майонезом та прикрасити за бажанням.

До речі, "Телеграф" писав уже про незвичайні салати, але з кукурудзою. Пару інгредієнтів, п’ять хвилин часу — і готові салати.