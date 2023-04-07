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Готовлю салат так - и получается лучше ресторанного: рецепт с "Мивиной"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат с "Мивиной"
Салат с "Мивиной". Фото pinterest.com

Простой рецепт необычного салата

Классические салаты занимают особое место. Они подходят для праздников и для тихого семейного ужина, их едят в качестве легкой вечерней закуски. Овощные или мясные — каждый рецепт доведен до идеала.

Однако этот салат от Рrosalat.com.ua отличается от тех, к которым мы привыкли. Главный его ингредиент вермишель быстрого приготовления "Мивина". Необычный, но вкусный и легкий салат подойдет и на каждый день, и на праздничный стол.

Как приготовить салат из "Мивины"

Ингредиенты

  • "Мивина"– 2 упаковки;
  • консервированная кукуруза – 0,5 л;
  • крабовые палочки – 1 упаковка;.
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • яйцо куриное – 5 шт;
  • майонез или другой соус по вкусу – 150-200 мл.

Способ приготовления:

  1. "Мивину" нужно измельчить и залить кипятком на 20-30 мин. Откинуть на дуршлаг и приправить специями по вкусу.
  2. Крабовые палочки измельчить.
  3. Яйца сварить, почистить, измельчить.
  4. Лук порезать мелко и замариновать на минут 20-30, чтобы была кислинка.
  5. С консервированной кукурузы слить жидкость.
  6. Все подготовленные продукты смешать, заправить майонезом и украсить по желанию.

Кстати, "Телеграф" писал уже о необычных салатах, но с кукурузой. Пару ингредиентов, пять минут времени — и салаты готовы.

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#Рецепт #Салат #Мивина #Готовим дома