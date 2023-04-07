Готовлю салат так - и получается лучше ресторанного: рецепт с "Мивиной"
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Простой рецепт необычного салата
Классические салаты занимают особое место. Они подходят для праздников и для тихого семейного ужина, их едят в качестве легкой вечерней закуски. Овощные или мясные — каждый рецепт доведен до идеала.
Однако этот салат от Рrosalat.com.ua отличается от тех, к которым мы привыкли. Главный его ингредиент вермишель быстрого приготовления "Мивина". Необычный, но вкусный и легкий салат подойдет и на каждый день, и на праздничный стол.
Как приготовить салат из "Мивины"
Ингредиенты
- "Мивина"– 2 упаковки;
- консервированная кукуруза – 0,5 л;
- крабовые палочки – 1 упаковка;.
- лук репчатый – 1 шт.;
- яйцо куриное – 5 шт;
- майонез или другой соус по вкусу – 150-200 мл.
Способ приготовления:
- "Мивину" нужно измельчить и залить кипятком на 20-30 мин. Откинуть на дуршлаг и приправить специями по вкусу.
- Крабовые палочки измельчить.
- Яйца сварить, почистить, измельчить.
- Лук порезать мелко и замариновать на минут 20-30, чтобы была кислинка.
- С консервированной кукурузы слить жидкость.
- Все подготовленные продукты смешать, заправить майонезом и украсить по желанию.
Кстати, "Телеграф" писал уже о необычных салатах, но с кукурузой. Пару ингредиентов, пять минут времени — и салаты готовы.