Готовлю салат так - и получается лучше ресторанного: рецепт с "Мивиной"

Простой рецепт необычного салата

Классические салаты занимают особое место. Они подходят для праздников и для тихого семейного ужина, их едят в качестве легкой вечерней закуски. Овощные или мясные — каждый рецепт доведен до идеала.

Однако этот салат от Рrosalat.com.ua отличается от тех, к которым мы привыкли. Главный его ингредиент вермишель быстрого приготовления "Мивина". Необычный, но вкусный и легкий салат подойдет и на каждый день, и на праздничный стол.

Как приготовить салат из "Мивины"

Ингредиенты

"Мивина"– 2 упаковки;

консервированная кукуруза – 0,5 л;

крабовые палочки – 1 упаковка;.

лук репчатый – 1 шт.;

яйцо куриное – 5 шт;

майонез или другой соус по вкусу – 150-200 мл.

Способ приготовления:

"Мивину" нужно измельчить и залить кипятком на 20-30 мин. Откинуть на дуршлаг и приправить специями по вкусу. Крабовые палочки измельчить. Яйца сварить, почистить, измельчить. Лук порезать мелко и замариновать на минут 20-30, чтобы была кислинка. С консервированной кукурузы слить жидкость. Все подготовленные продукты смешать, заправить майонезом и украсить по желанию.

Кстати, "Телеграф" писал уже о необычных салатах, но с кукурузой. Пару ингредиентов, пять минут времени — и салаты готовы.