Чем заменить вредный майонез: лучшие варианты опытных поваров

Эти соусы будут намного полезнее и вкуснее

Мы рассказывали о распространенной ошибке, которую допускают при приготовлении овощей для салатов. Теперь рассказываем, чем в стандартных овощных закусках можно заменить майонез.

Профессиональные повара по возможности пытаются отказываться от этого соуса из-за бесполезности и сомнительных вкусовых качеств. Можно найти лучшие варианты – о них рассказали на Pixelinform.

Белый йогурт

Многие даже не заметят разницы, если положить им в салат йогурт вместо майонеза. Натуральный йогурт можно улучшить – добавить лимонный сок и небольшое количество горчицы. Это придаст вкусу блюда более интересного оттенка.

Сметана

Этот кисломолочный продукт отлично подходит свежим овощным салатам. Сметану можно улучшить тоже – с помощью измельченной зелени, чеснока, горчицы и хрена.

Кефир

Прекрасная основа для салатной заправки. Его вкусно сочетать с соком лимона, мякотью авокадо. Можно отбалансировать вкус горчицей, специями и другими добавками.

Такие соусы очень вкусны и полезны. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму домашний кетчуп.