Хитрость, что спасет даже магазинные пельмени: что добавить в воду во время варки

Интересный лайфхак, которым пользуются кулинары

Мы рассказывали, как вкусно приготовить пельмени дома. Но даже если нет времени на ручную лепку, и силы остались только чтобы сварить магазинную заготовку, вкус можно улучшить.

Дело пойдет об этапе варки полуфабрикатов. Вместе с Pixelinform рассказываем, что добавить в воду, кроме соли, чтобы пельмени получились очень вкусными.

Лавровый лист + перец

Это самая настоящая классика. Именно такое сочетание пряностей отлично справится с задачей. Поэтому от их использования не следует отказываться.

Запеченный лук

Это особый компонент, и для него нужно уделить немного времени. Мало кто использует его для варки пельменей, но зря. Именно этот ингредиент сделает блюдо максимально ароматным. Конечно, можно положить и сырое, но такого яркого эффекта блюду оно не даст.

Чеснок

Предварительно чистим чеснок, раздавливаем его лезвием ножа на разделочной доске – так он будет лучше отдавать ароматы. Вводим в кастрюлю – двух зубчиков будет вполне достаточно.

Кроме этих компонентов можно добавлять и нравящиеся вам сушеные травы — они помогут тесту стать более ароматным. Также мы рассказывали, что добавить в борщ, чтобы было вкусно.