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С крышкой или без: секрет, от которого зависит вкус котлет

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Блюдо очень легко испортить
Блюдо очень легко испортить. Фото today.ua

От этой детали зачастую действительно зависит все

Мы рассказывали, что добавить в котлеты, чтобы блюдо стало еще вкуснее. Теперь откроем занавес над еще одной важной деталью приготовления.

Дело в том, что среди кулинаров нет единого мнения по поводу того, нужно ли накрывать сковороду крышкой во время приготовления котлет. Но этот момент принципиально важен – от него напрямую зависит качество мясного блюда, пишет Pixelinform.

Использование крышки: аргументы "за"

Повара, прикрывающие сковороду крышкой в процессе жарки котлет, считают, что это сохраняет сочность готовых изделий, тогда отсутствие крышки может полностью высушить котлеты. Еще так блюдо заметно уменьшится в размере, часто звучит мнение, что такие котлеты получаются жесткими.

Аргументы "против"

Несмотря на все эти доводы, множество кулинаров спокойно обходятся без крышки. Так у котлет "схватывается" корочка, они прожариваются равномерно и держат форму. А чтобы не пересушить блюдо, на помощь приходят разные соусы.

Как правильно жарить котлеты

Аргументы обеих сторон звучат достаточно разумно, но дело в том, что они не до конца верны. Для лучшего результата лучше сначала обжарить котлеты без крышки – чтобы задать блюду корочку. А уже после этого аксессуар предлагается использовать — чтобы котлетки доготовились и сохранили влагу.

Приготовленные таким образом котлеты будут особенно вкусными. Эту же технологию можно использовать и при приготовлении рыбных котлет.

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#Мясо #Сковорода #Лайфхак #Котлеты