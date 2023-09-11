Чем заменить хлеб в котлетах: будет втрое вкуснее

Традиционно добавляют хлеб, но есть гораздо лучший вариант

Ароматные сочные котлеты имеют много гастрономических фанатов во всем мире. Традиционно к классическим котлетам добавляют размоченный в воде батон. Но немногие знают, что есть и другие варианты.

Хлеб делает блюдо более сочным за счет содержания в нем влаги, котлеты становятся менее жесткими. Однако существует интересный способ, который позволит и улучшить вкусовые качества мясного блюда и скрепить фарш. О нем рассказали на ProstoWay.

Зачем добавлять манку в котлеты

Главным преимуществом манки перед размоченным батоном является то, что она дает однородность котлетам. Это объясняется набуханием крупы. Именно таким образом она скапливает в себе влагу.

С манкой во время приготовления мясной сок остается внутри блюда. Это обеспечит и мягкость, и цельность котлет.

Почему хлеб – это худший вариант

Размоченный в воде или молоке мякоть – тоже неплохой дополнительный ингредиент. Он придаст котлетам сочность и нежность.

Однако, если дома есть и крупа, и батон, выбор следует остановить именно на манке. Она еще позволит не добавлять к фаршу яйца.

А вот при использовании батона без желтка и белка не обойтись – с хлебом компоненты сырого мяса не будут связаны между собой. Также мы рассказывали, с крышкой или без жарить котлеты.